Kadın erkek fark etmiyor! Tek 90 gün şartına 15.000 TL ödeniyor

Devletin dar gelirli vatandaşa sağladığı bir çok destek mevcut. Zaten hayata 1-0 yenik başlayan dar gelirli vatandaşın yaşam standartlarını arttırmak amacıyla bir çok destek ödemesi düzenli olarak ya da tek seferlik olarak hesaplara aktarılıyor. Devletin desteklerine ek olarak belediyler de çeşitli kalemlerde destek ödemesi sağlayabiliyor. Özellikle de seçim senesi belediyeleri de adeta teyakkuza geçirmişe benziyor. Belediyeler yeni desteklerini açıklarken, diğer taraftan da devam desteklerine de zam yapabiliyor.





EVLENECEK ÇİFTLERE DESTEK

Geçtiğimiz sene İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından müjdesi verilen tek seferlik 7000 TL destek ödemeleri hala daha tek başvuruya sağlanabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçtiğimiz Nisan ayından bu yana yeni evlenecek dar gelirlilere destek ödemesi sağlıyor. Gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlanan bu destek tutarı 7000 TL olarak devam ederken, son dakika yapılan açıklamada destek ödemelerinin 15 bin liraya çıkartıldığı açıklanmış bulunuyor.





İBB SOSYAL YARDIMLARI

Alo 153 Çözüm Merkezi, İstanbul Senin Uygulaması ya da Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) sayfaları aracılığı ile devam eden başvuruların onaylanması için bazı şartlar bulunuyor. ilk şartın dar gelirli olunması olduğu destek başvurusunda İstanbul sınırları içinde ikamet edilmesi, 18 yaş üzeri olunması, Nikâh tarihinin başvuru tarihinden itibaren en fazla 90 gün sonra içerisinde tamamlanması şartları bulunurken, aylık gelirler de asgari ücret altında olması gerekiyor. sosyal destek ihtiyacı kriterinin önem arz ettiği başvurular için eşlerden birinin İstanbul'da yaşıyor olması yeterli oluyor

Kadın erkek fark etmeksizin sağlanan ve geçtiğimiz seneden bu yana 8 bin 682 çifte ödenen İBB evlilik desteği, Şubat ayı itibari ile 15 bin liraya çıkartıldığı, belediye resmi internet sayfasından açıklanmış bulunuyor.