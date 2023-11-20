Kadınlara yardım kapısı açıldı! Başvuranlar tek seferlik 5.200 TL sosyal yardım alacak: Geç kalan bin pişman

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınların ekonomik güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi amacıyla yeni bir sosyal destek programını hayata geçirdi.

Bakanlık tarafından başlatılan program kapsamında, kadınlara 10.000 TL'lik hibe desteği verilecek. Bu destekle kadınlar kendi iş fikirlerini hayata geçirebilecek veya var olan işlerini geliştirebilecek. Programın amacı, kadınlara ekonomik özgürlük kazandırmak ve girişimcilik kapasitelerini ortaya çıkarmak.





Hibe desteğinden yararlanmak isteyen kadınlar, Bakanlığın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilecek. Kolaylaştırılan başvuru süreciyle, kadınlar engelsiz bir şekilde programa erişim sağlayabilecek.

Uzmanlar, bu programın kadınların ekonomik güçlenmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sunacağını belirtiyor. Hibe desteği alan kadınlar hem kendi geçimlerini sağlayabilecek hem de aile bütçelerine katkıda bulunabilecek. Böylece hem bireysel hem de toplumsal düzeyde olumlu sonuçlar doğabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kadınlara yönelik bu yeni sosyal destek programı, hem kadın girişimciliğini hem de toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Programın etkili bir şekilde uygulanması bekleniyor.