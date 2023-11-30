Kalabalık ailelere özel dev kampanya! Citroen'den eşi benzeri görülmemiş fırsat geldi

Otomobil piyasasının nabzını değiştirecek hamle Citroen'den geldi. Artan otomobil fiyatlarının aksine Citroen C4X serisinde görülmemiş kampanya başlattı.Geniş aile arabası almayı düşünenler Kasım ayında elini çabuk tutsun. Bu fırsat kaçmaz !

Kalabalık ailelere özel dev kampanya! Citroen'den eşi benzeri görülmemiş fırsat geldi
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Önde gelen Fransız otomobil üreticisi Citroen, Türk otomobil endüstrisindeki durgunluğu tersine çevirmek için çabalarını sürdürüyor. Şirket tarafından yürütülen pazar araştırması sonucunda, potansiyel müşterileri çekmek için bir kampanya başlatmaya karar verildi.

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Sonuç olarak Citroen, Kasım ayına özel bir kampanya başlattı. Kampanya ile otomobil sektöründeki mevcut krize rağmen satışları artırmak ve sıfır kilometre büyük bir aile otomobiline sahip olmak isteyen kişilerin ilgisini çekmek amaçlanıyor.

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Kampanya Citroen C4 X modelini kapsayacak ve  30 Kasım'a kadar sürdürecek. Otomobil piyasasının dengesini değiştirecek bu kampanya, Kampanya, 2023 model bir C4 X sahibi olmak isteyen ve sıfır kilometre geniş bir aile otomobiline sahip olmak isteyenler için muhteşem bir olanak sunuyor.

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Dev kampanyada 50.000 TL takas desteği, 12 ay taksitli 180.000 TL faizsiz kredi veya 250.000 TL yüzde 0,99 fazili kredi desteği ve 25.000 TL yakıt çeki yer alıyor.

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Kasım ayı sonuna kadar geçerli olan kampanya, sıfır kilometre büyük bir aile arabasına sahip olmak isteyen vatandaşlardan oldukça ilgi gördü.

CİTROEN C4X SATIŞ FİYATI 

FİYAT

CİTROEN C4X ÖZELLİKLERİ

özellik

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