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Kampanyasız sade promosyon bombası patladı! 3 asgari ücret ödenecek

Mayıs ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde promosyon ihale ve varılan sonuçlar oldukça dikkat çekiyor. Bu kapsamda imzalanan promosyonlar da çalışan ve emeklinin cebini dolduruyor

Yayın Tarihi: 30.05.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 14:25
Kampanyasız sade promosyon bombası patladı! 3 asgari ücret ödenecek

Promosyon ihaleleri ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Ek ödeme olarak sunulan promosyonlar çalışan ya da emeklinin cebini dolduruyor. Belediyeler ve MEM promosyonları ile alakalı olarak gün gün açıklamalar yapılırken, son açıklama Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nden geldi. Emekli promosyonları emekli maaşı aralığında yer alırken, çalışan promosyonları da 2 maaşa tekabül edebiliyor. Geçtiğimiz sene Mem promosyonları düşük tutarları ile tepkileri toplarken, 2024 yılı itibari ile artan rakamlar, çalışanların cebini doldurmaya başladı. Geçtiğimiz gün düzenlenen ihale kapsamında İş Bankası ile rekor bir anlaşma imzalanarak önemli bir adım atıldı. Üniversite hastanesinde çalışanları yakından ilgilendiren gelişmelerde üç yıl boyunca toplamda 51.800 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Önceden gerçekleştirilen ilk promosyon ihalesinde bankalarla uzlaşma sağlanamamış ve bu durum nedeniyle yeni bir ihale kararlaştırılarak 28 Mayıs tarihinde karar kılınmıştı. 

TL

PROMOSYON ANLAŞMASI 51.000 TL

Yeniden düzenlenen ihalede, Trakya Üniversitesi’nde çalışan personel için 3 yıl boyunca 51.800 TL tutarında promosyon ödemesinin imzalarının atıldığı anlaşmaya imzalar atıldı. 3 asgari ücrete tekabül eden bu tutar çalışanı mutlu etti. Bu önemli anlaşmanın, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ile İş Bankası arasında imzalandığı açıklandı.

Üniversite çalışanları özellikle de hayat şartları gereği promosyon ihalelerinde yüksek tutarlı ödemeler konusunda taleplerini iletmeye devam ediyor. Memur maaş zammı ve enflasyon rakamlarının da promosyonlara eklenmesi talepleri iletilirken, Trakya Ünversitesi Rektörlüğü tarafından alınan kararın çalışanların beklentilerinin üzerinde olduğu açıklanmış bulunuyor. İmzası atılan 51.000 TL2lik promosyonun, çalışanın refahını kat be kat arttıracağı ve ekonomik anlamda özgürlüğünü sağlayacağı tahmin ediliyor 

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