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Kamu Bankaları öncülük etti! ING Bank'ta emekli promosyon revizesini bugün sundu!

Özel bankalar da emekli promosyon tutarları yükseltilmesi talimatı doğrultusunda harekete geçti. ilk güncelleme ING Bank'tan geldi

Yayın Tarihi: 28.03.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 09:08
Kamu Bankaları öncülük etti! ING Bank'ta emekli promosyon revizesini bugün sundu!

Uzun süredir bankaların SGK ile emekli promosyonu yapılması gerekliliği mevcuttu. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 10.00 TL'ye yükselirken, bankalar tarafından sunulan maaş aralığına göre promosyon ödemeleri de 10 bin TL ve üzeir olarak tek dğze ödenmeye devam etmekteydi. Geçtiğimiz hafta CYmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında kamu bankalarına emekli promosyonu artırım talimatı verilmişti. Verilen talimat ile emekli promosyon tutarları 5 bin liradan 12 bin liraya kadar yükseltilmişti. Kamu bankalarından sonra özel bankaların da emekli promosyonu güncellemeleri merak edilmekte iken gün gün bankaların SGK ile vardıkları anlaşmalar ve ek promosyon kampanyaları açıklanmaya başladı. ING Bank özel bankalar arasında emekli promosyonu tutarını ilk önce düzenleyeh bankalar arasında yer aldı. İNG Bank emekli promosyonu olarak 15 bib liraya varan emekli promosyonu ödemesi uapacağını açıkladı.

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ING Bank resmi internet sitesinde emekli promosyonu tutarları konusunda güncelleme yapıldı. Bu kapsamda en düşük emekli maaşından başlayan promosyon aralıkları, 20 bin lira ve üzeribe kadar arttrıldı. ING Bank emekli promosyonu tutarı olarak 8 bin lira ile 12 bin lira arasında ödeme yapacak. artı 3 bin lira ek emekli promosyonu ile bu rakamı 3 bin liraya tamamlayacak. Bankamtarafından bugün başlatılan kampanyanın 30 Nisan 2024 tarhine kadar devam edeceği beirtildi.

ING BANK EMEKLİ MAAŞ ARALIKLARINA GÖRE PROMOSYONU

ING Bank resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde emekli promosyonu yeni tutarları şu şekilde baçıklandı. Banka tarafından yapılan açıklamada ''1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

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o 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 5.000 TL,

o 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 8.000 TL,

o 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

o 20.000 TL ve üzeri ise 12.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. '' denildi.

12 bin liraya varan emekli promosyonuna ek olarak 3 bin lira ek promosyon ödemesi imkanını açıklayan banka, bu ödemeyi otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliye sunacağını da kampanya şartlarına ekledi.

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Kamu Bankaları öncülük etti! ING Bank'ta emekli promosyon revizesini bugün sundu!

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