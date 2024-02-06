Kamu Bankası 200 lira iade ediyor: Kampanyayı duyan akın edecek

Bankaların markalarla ortaklaşa olarak hazırladıkları kampanyalar, sundukları geri ödeme fırsatları ile alışverişlerin daha ucuza yapılmasını sağlıyor. Zamlardan cepleri boşalmaya başlayan vatandaş özellikle de mutfak ve temizlik malzemesi alışverişleri için geri ödemeleri yakından takip ediyor. Bankalar da hal bu iken ay ay çeşitli kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Ziraat Bankası tarafından METRO market ile nyapılan anlaşma çerçevesinde geri ödeme imkanı sunuluyor. Ziraat Bankası kampanyasına dahil olunması akabinde belirli tutar ve üzerinde alışveriş yapan birey, 200 TL indirim hak kazanıyor. Bu sayede yapılan alışveriş daha indirimli hale gelirken, artı ürün alınmasını da sağlıyor.





Ziraat Bankası tarafından duyurulan kampanyada kredi kartı ve bankamatik özelliği bulunan bankkart ile Metro marketlerden belirlenen tutar üzerinde alışveriş yapanlar bankkart lira ödemesi hak kazanacak. 1 Şubat itibariyle başlatılan kampanyanın ay sonunda sona ereceği belirlenirken, kampanyadan faydalanabilmek için mobil uygulama, internet bankacılığı ya da SMS aracılığı ile kayıt olmak gerekecek.

Kampanyanın detayları bankkart kullanıcıları tarafından merakla araştırılıyor. Bu kapsamda bankkart ile Metro marketlerden tek seferde yapılacak olan 2500 lira ve üzeri alışverişlerde banka tarafından belirlenen süre içerisinde 200 liraya varan geri ödeme sağlanacak. 29 Şubat tarihinde bitecek olan kampanyadan hak kazanılan liralar 7 Mart 2024'e kadar bankkartlara yüklenecek ve kazanılan bu bankkart Liraları ise 17 Nisan tarihine kadar yine Metro marketlerde harcanabilecek.

Belirlenen tarihe kadar harcanmayan Bankkart liralar banka tarafından geri iade alınacak iken kampanyaya sadece bireysel kartlar dahil olabilecek. Business kartlar, ücretsiz bankkartlar ve bankkart Başak kartları kampanya dahilinde yer almamaktadır.