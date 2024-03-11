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Nihayet 2024 promosyon rekoru kırıldı! Ay ortasında İş Bankası 35.000 TL verecek

2024 yılı maaş açıklamalarının yanı sıra promosyon açıklamaları da devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 08:25
Nihayet 2024 promosyon rekoru kırıldı! Ay ortasında İş Bankası 35.000 TL verecek

2024 yılı zam açıklamalarının yavaş yavaş sonuna gelinirken, maaş promosyonları da bir hayli dikkat çekmeye devam ediyor. Emekli promosyonlarının yanı sıra çalışan için de çalıştığı kurum ile bankaların anlaşmaları kapsamında ihaleler düzenleniyor. En fazla ödeme veren banka ihale kazananı olurken, belirlenen süre içerisinde çalışana promosyon ödemesi yapıyor. Çalışan promosyonlarında 2022 senesinden beri en merakla araştırılan MEM promosyonları olurken, 2022-2023 dönemi MEM personeli ve öğretmenler için hiç de hoşa gitmeyen rakamlara imzalar atılmaktaydı.

MEM PROMOSYONLARI

2024 yılına girilmesi ile MEM promosyon anlaşmalaroı adeta şahlanırken, gün gün kamuoyuna sunulan anlaşmalar mevcut. Son olarak duyurulan ğromosyon ihalesinde MEM personeline rekor rakama imza atıldığı açıklandı. 700'e yakın personele 35 bin lira promosyon ihalesi açıklanırken, kazanan bankanın İş Bankası olduğu belirtildi.

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Osmancık İlçe MEM okul ve kurumlarda görev yapan personele yönelik olarak maaş verilecek olan banka ihalesi ile alakalı geçtiğimiz günlerde açıklama yapıldı. Yapılan açıklama sonrasında düzenlenen ihaleye bir çok banka dahil oldu. Türkiye'de rekor sayılabilecek bir maaş promosyonu ihalesi gerçekleşirken, bu kapsamda 35 bin lira promosyonun altı çizildi.

OSMANCIK MEM PROMOSYONU

İş Bankası ile varılan mutabakat sonucunda banka tüm personele toplamda toplamda 24.5 milyon TL'lik bir promosyon bedeli ödeyecek. Osmancık İlçe MEM'den konu ile alakalı yapılan açıklamada bankanın bu promosyon ödemesini en kısa süre içerisinde ödeyeceği açıklanırken, yapılan açıklamada da Mart 15'ine dikkat çekildi.

2024'ÜN EN YÜKSEK PROMOSYONU

Osmancık İlçe MEM ihalesi 2024 yılı içerisinde imzalanan en yüksek promosyon ihales, olarak gündeme çıkarken, ilçe genelinde eğitimcilerin motivasyonlarını arttırcı bir karar olarak belirtilmiş bulunuyor. Eğitim camiasında verilen düşük tutarlı promosyonlara istinaden ödenen bu tutarın diğer MEM'lere öncülük etmesi bekleniyor.

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