Kamu bankası ayda 4500 TL taksitle faizsiz 550 bin TL kredi veriyor! Dev nakit ihtiyaçlarına acil çözüm

Kamu bankasından müşterilerine müjdeli haber geldi! 550 bin TL ödeme aylık 4 bin 619 TL taksitle veriliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAMU BANKASINAN 550 BİN TL ÖDEME

Ziraat Bankası müşterilerine güzel haberi verdi. Banka SGK ve TOKİ işbirliğiyle müşterilerine faizsiz konut kredisi desteği sağlıyor. Banka tarafından başlatılan kredi kampanyası ile ilgili TOKİ şu açıklamaları yaptı; '1991 senesinde Toplu Konut Kanununa bir madde eklendi ve kredinin kapsamı genişletildi. Emekli Sandığı üstünden maaş bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan bütün şehit aileleri ve terör malulleri ve onların eşleri ve çocukları yararlanabiliyor. Hak sahibi vatandaşlar krediden faydalanabilmek için almak istedikleri konutun tapu belgesiyle Ziraat Bankası'na giderek başvuru yapabilir.





Şehit kredisinden faydalanarak alınacak konutlar için bir kısıtlama yoktur. Tapunun en fazla bir sene önce alınmış olması yeterli olur. Krediyle istenilen yerde, istenilen büyüklükte ev almak mümkündür. Kredi miktarı her sene Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ülke geneli için ilan edilen senelik fiyat artış oranı kadar artar. Kredinin miktarı 2023 senesi için 396 bin TL olarak belirlendi.' TÜİK tarafından açıklanan fiyat artışları 2023 senesinde yüzde 44.22 olarak gerçekleştiği için 2024 senesinde konut kredisinin 550 bin TL'yi geçmesi bekleniyor. 550 bin TL 120 ay vadeli konut kredisi ödemesi 554 bin TL olarak yapılıyor ve aylık taksit tutarı 4 bin 619 TL olarak ödeniyor. Konut kredisinin faiz oranı yüzde 1 olarak belirlendi.