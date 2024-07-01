Yastık altında altın biriktirenler dikkat! İslam Memiş zengin olacağınız tarihi verdi!

Altın piyasalarının deneyimli analisti İslam Memiş, yılın son düşüş haftasına girildiğini ve yatırımcıların Temmuz ayına hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı. Geopolitik gerilimlerin etkisiyle altının değer kazandığı ilk çeyreği takiben, Mayıs ve Haziran aylarında sakin bir dönem geçiren piyasaların, şimdi yeni bir döneme gireceği belirtiliyor.

Memiş'e göre, altın fiyatlarında yaşanacak muhtemel yükselişler için şu anda kritik bir dönemdeyiz. Ons altın şu anda 2326 dolar seviyesinde bulunuyor ve analist, 2280 doların yıl sonu destek seviyesi olarak öngörüyor. Özellikle ons altına odaklanan yatırımcıların bu seviyeyi göz ardı etmemesi gerektiğini ifade eden Memiş, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında görülecek final düşüşlerinin yılın en düşük noktasını temsil edeceğini belirtti.





Temmuz ayıyla birlikte ise altın piyasalarında önemli bir yükseliş beklendiğini belirten analist, ons altın için ilk hedefin 2600 dolar, gram altın için ise 2700 lira olduğunu dile getirdi. Memiş'e göre, yıl sonuna doğru ons altının 3000 dolara, gram altının ise 3000-3500 lira aralığına çıkabileceği öngörülüyor.

Bu değerlendirmeler, yatırımcıların altın piyasalarındaki hareketlilikleri yakından takip etmeleri gerektiğini ve önümüzdeki aylarda potansiyel alım fırsatlarını değerlendirmeleri gerektiğini gösteriyor. Gelecek günlerde altın fiyatlarında yaşanacak gelişmeler, yatırımcıların kararlarında belirleyici olabilir.

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