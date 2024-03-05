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Kamu bankası devi Mart'ta işi abarttı! 2500 TL-5000 TL-7500 TL geri ödeme için fişe basıldı

Ziraat Bankası, müşterisine Mart ayında 7500 TL'ye kadar ek ödeme sağlayacağı kampanyasının taahhüdünü vermiş bulunuyor

Yayın Tarihi: 05.03.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 18:11
Kamu bankası devi Mart'ta işi abarttı! 2500 TL-5000 TL-7500 TL geri ödeme için fişe basıldı

Kamu Bankası devi olarak senelerdir işleyişine devam eden ve son zamanlar da özellikle de Bankkart kampanyaları ile de tercih edilebilirlik konusunda üst sıralarda yer alan Ziraat Bankası Mart ayı kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Ziraat Bankası, müşterisine Mart ayında 7500 TL'ye kadar ek ödeme sağlayacağı kampanyasının taahhüdünü vermiş bulunuyor. Kendi müşterisine sahip çıkmak ve yeni müşterileri de kazanmak adına başlatılan bir kampanya da geri ödeme kampanyası olarak açıklanırken, yapılan her alışverişe özel geri ödeme imkanı sunuluyor.

Ziraat Bankası resmi internet sitesinde kampanya ile alakalı yaptığı açıklamasında 1 Mart 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacağını belirtmiş bulunuyor. Yaz mevsimi için FullTrip otel ve tur rezervasyonu sağlayan müşteriye özel olarak harcamasına göre geri ödeme imkanı sağlanacak. Bankkart aracılığı ile 7500 TL'ye kadar banka TL ödemesi yapılacak. Bankkartın kredi kartı ya da banka kartı olarak, nasıl kullanıldığı fark etmeksizin Fulltrip üzerinden satın alınacak olan hizmetin fiyat tutarını göre bankkart lira hediyesi verileceği açıklandı

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ZİRAAT BANKASI 7500 TL GERİ ÖDEME KAMPANYASI 

Yapılan açıklamada 25.000 TL ile 50.000 TL'ye kadar taksitli ya da peşin olarak yapılan alışverişlere 2500 TL geri ödeme yapılacak iken 100.000 TL'ye kadar 5.000 lira 100.000 TL ve üzerine ise 7500 TL geri ödeme yapılacağı belirtildi. Banka tarafından 1 Mart'ta başlatılan kampanya için son başvuru tarihinin 31 Mart olduğu belirtildi. Söz konusu kampanyaya dahil olabilmek adına Mart ayının sonuna kadar katılım sağlanması gerekliliği konusunda da uyarılar yapıldı. Kampanya kapsamında faydalanabilmek adına harcama yapmadan önce kampanya dahil olmak zorunluluğu mevcut. Bankkart mobil ya da internet bankacılığı aracılığı ile kampanya katılım sağlanabilmekteyken SMS yoluyla da FULLTRİP0 yazıp 47 57'ye SMS gönderilmesi yeterli olacak.

31 Mart'a kadar yapılan harcamalar sayesinde kazanılan geri ödeme liralar 8 Nisan'da harcama yapılan karta iade edilecek. 8 Mayıs tarihine kadar da kullanılmayan hediye liralar geri alınacak. Kampanya kapsamında her bir bankkart sahibinin bir kez ödül kazanabileceği açıklanmış bulunuyor. Hak kazanılan geri ödemenin harcanması konusunda da açıklama yapan banka, ülke geneli anlaşmalı bütün iş yerlerinde kullanılabileceğini de belirtti.

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Kamu bankası devi Mart'ta işi abarttı! 2500 TL-5000 TL-7500 TL geri ödeme için fişe basıldı

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