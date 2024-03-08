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Kamu bankası kanatlarını açtı! 32 güne senelerin rekorunu kırıyor: 20 bin TL 32 güne ödeniyor

Mevduat faizi hesaplamaları devam ediyor. Mart ayı itibari ile kırılan rekorda kamu bankası bir adım önde seyrediyor

Yayın Tarihi: 08.03.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 18:13
Kamu bankası kanatlarını açtı! 32 güne senelerin rekorunu kırıyor: 20 bin TL 32 güne ödeniyor

TL mevduat hesaplarında bir süredir devam eden durağanlık, Mart ayı itibari ile artışa geçmeye başladı. TCMB'nin Şubat ayında Politika faizini sabit bırakması, TL mevduatlarına yükseliş olarak yansımışa benzerken, 32-92 gün arası faizler yüzde 53'e kadar yükseliş sergilemeye başladı. En son 2022 senesi Nisan ayında ulaşılan bu oranlar, aradan geçen 2 sene sonrasında ilk defa bu rakamlara ulaştı. TL kullanımının artması ve KKM çıkışlarının sağlanması adına TL'nin değer kazanması adına 8 aydır süregelen politika faizi artırımı, yeni TCMB Başkanının gelmesi ile ilk toplantıda sabit bırakıldığı açıklanmıştı. Uzmanların açıklamalarına göre bu sabitliğin, mevduatlarda düşüşü tetikleyeceği söylenirken, son senelerin rekor seviyesi ulaşması, yatırımcıyı mutlu etti. 

Kıyıdı kşede yatırımı olan vatandaş, hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verdiğini merak ediyor. Bankalar açıkladığı mevduat faiz ıoranlarına ek olarak kişiye özel kampanyalar da düzenleyebiliyor. Birey dönüşümlü olarak yeni müşterilere sunulan kampanyalar için ay ay banka değiştirebilmekteyken, ilk defa kamu bankası mevduat oranını yüzde 48'e çıkarmış bulunuyor. Hal bu iken 500 bin liranın mevduat getirisi soruluyor. İşte bank banka mevduat faizleri....

kredi

500.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

500.000 TL birikimi olan vatandaş, mevduat getisini merak edebiliyor. Bu kapsamda banka banka açıklanan faiz oranları şu şekilde sıralanabiliyor. Mevduat faizi getirileri banka banka merakla araştırılıyor. 

Geçtiğimiz ay %44'e kadar ulaşan Akbank 32 günlük mevduat faizi oranı %48 olarak güncellenirken aylık faiz getirisi 20.000 TL'ye kadar dayanıyor. 

Odeabank yıllık faiz oranı %47 olarak belirtirken net kazanç 19573 TL olarak karşımıza çıkıyor. 

Fibabanka tarafından düzenlenen Kiraz hesap kampanyasında faiz oranı %52 olarak açıklanırken aylık kazanç 21.655 TL'ye denk geliyor. 

Alternatif Bank ise Wow hesap açan müşterinin özel olarak %50 faiz imkanı sunarken ay sonunda net kazanç 20.822 TL olarak açıklanmış bulunuyor.

 Kamu bankaları genel olarak mevduat faizi oranlarını%30 ortalama ile müşterisi sunarken Vakıfbank tarafından yeni müşteriye özel olarak sunulan yıllık faiz oranı %48 olarak açıklanmış bulunuyor. Bu kapsamda 32 günlük net kazanç 19.899 TL'ye denk geliyor

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