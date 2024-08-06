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Kamu bankasında promosyon çıkışı! Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada yeni bir maaş promosyonu ihalesinin kazanıldığı belirtilirken, ödeme tutarının da 15.000 TL olduğu ifade edildi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:03
Kamu bankasında promosyon çıkışı! Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Gerek maaş promosyonları gerekse de emekli promosyonları vatandaşın ekeonomik durumuna ekstra katkı sağladığı gerekçesi ile yakından takip ediliyor. Emekli promosyonunu alacağı bankayı belirleme konusunda tutarlarla ilgilendiği gibi bankanın sunduğu ekstra avantajlar da tercih edilebilirliği arttırıyor. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Mart ayında verilen müjde de emekli promosyonlarında artışa gidildiği belirtilirken, kamu bankalarında başlayan zam süreci daha yüksek tutarlarda özel bankalara da sıçramış bulunuyor. Ağustos ayı ile alakalı promosyonlarda artış yapılıp yapılmayacağı konusu da gündemde yer alırken, çalılşan promosyonları ile alakalı gelişmeler özellikle de öncelik edebileceği gerekçesi ile yakından takip ediliyor. 

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BELEDİYE PROMOSYONU

Ülkemizin büyük bir kesimini oluşturan belediye çalışanları da zammı yanı sıra promoston ödemelerine hak sahibi oluyor. Seçim senesi olması sebebiyle bir çok belediyede artı zam oranları açıklaması yapılırken, zamların durulduğu şu günlerde bankalarla sözleşmesi biten belediyeler düzenledikleri ihaleler ile yeni promosyon imzası atıyor. Açıklaması yapılan ihaleler ile alakalı gelişmeler de kamuoyuna sunuluyor. 

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FEKE BELEDİYESİ PROMOSYONU

Son olarak açıklaması yapılan belediye promosyonu ihalesi Feke Belediyesi tarafından açıklandı. Düzenlenen ihale akabinde varılan mutabakatta Ziraat Bankası ile anlaşma sağlandığı ve bankanın her bir personele 15.000 TL ödem yapacağı belirtilmiş bulunuyor. 

MAAŞ PROMOSYONLARI DEVAM EDİYOR

Gün gün maaş promosyonları ile düzenlenen ihalaler konusu gündemde yer etmeye devam ediyor. Her belediye, sözleşmesi dolan maaş bankası uygulamasının devamı adına mutabakat düzenlerken, en yüksek tuarı sunan banka ihalenin kazananı oluyor. Konu ile alakalı olarak da kamuoyuna varılan mutabakat sonucu bildiriliyor. 

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