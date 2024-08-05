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Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında müşteri memnuniyetini artırmak ve seyahat planlarını desteklemek amacıyla başlatılan kampanyada yapılan alışverişin tutarına göre iade fırsatı sağlanacak iken, seyahatseverlerin otel ve tur alışverişleri bu sayede daha avantajlı hale gelecek.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:56
Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

Bankaların Ağustos kampanyaları ile alakalı olarak gelişmeler yakından takip ediliyor. Ağustos ayında kampanyalar ile alakalı yapılan duyurularda ya eski kampanyanın devamlılığının sağlanacağı ya da yeni kampanyalar ile yeni kapıların açılacağı belirtilmiş bulunuyor. Kamu bankası devi Ziraat bankası tarafından başlatılan geri iade kampanyası ile alakalı yapılan açıklamada Ağustos ödemelerinin ve başvurularının başlayacağı belirtilmiş bulunuyor. Yaz sıcaklarından bunalıp bir ö-mola vermeyi düşünen vatandaşı ilgilendiren kampanya kapsamında seyahat alışverişlerine 8500 TL'ye varan iade fırsatı sunulacak. 3 farklı firma ile anlaşmaya varan banka, her bir firmadan yapılacak olan alışverilerde bu tutarın kazanımının sağlanacağını belirtirken, tek olarak ya da toplu olarak her kampanyaya dahil olunabileceği de belirtilmiş bulunuyor. 

ZİRAAT BANKASI AĞUSTOS KAMPANYALARI

1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında müşteri memnuniyetini artırmak ve seyahat planlarını desteklemek amacıyla başlatılan kampanyada yapılan alışverişin tutarına göre iade fırsatı sağlanacak iken, seyahatseverlerin otel ve tur alışverişleri bu sayede daha avantajlı hale gelecek. İlk anlaşılan firma Fulltrip olarak açıklanırken, 1 Ağustos'ta başlayan kampanya ay sonuna kadar devam edecek. 

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Kampanya kapsamında 25.000 TL – 49.999 TL Arası Alışverişler: Peşin veya taksitli alışverişlerde 2.500 TL Bankkart Lira kazanılacak.  50.000 TL – 99.999 TL Arası Alışverişler: Bu aralıktaki alışverişler için 5.000 TL Bankkart Lira verilecek. 100.000 TL ve Üzeri Alışverişler: Peşin veya taksitli alışverişler için 8.500 TL Bankkart Lira elde edilecektir. 

Ziraat Bankası tatil kampanyalarına Fulltrip'in yanı sıra Touristica ve Coral Travel'ı da eklerken, herbirinden yapılacak olan her alışverişe, tutara göre geri iade fırsatı sunulacak. 

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Ziraat Bankası geri iade fırsatına dahil olabilmek için bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı aracılığı ile katılım sağlanır iken  “FULLTRIPO” yazarak 4757’ye mesaj atılması da yeterli olacaktır. 

Tourustica kampanyasına dahil olmak için TOURISTICA yazıp 4757'ye SMS gönderebilirsiniz. Coral Travel aracılığı ile alışveriş yapmak için ise CORAL yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz.

Kampanya kapsamında hak sahibi olunan iadeler 7 Eylül tarihinde hesaplara aktarılacak ve kullanımı için ise bir ay süre tanınacak 

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