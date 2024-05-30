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Kamu bankasından elektrik, doğalgaz, su faturasına Mayıs desteği! 500 TL ödenecek

Bankalar müşteri çekebilmek adına düzenlediği kampanyalar arasında fatura talimatı kampanyası yer alıyor. Bu kampanyaya katılan aboneler 500 TL kazanma fırsatı elde ederken, 31 Mayıs'ta sona erecek olan kampanya işle alakalı detaylar ve koşullar açıklandı.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 08:23
Kamu bankasından elektrik, doğalgaz, su faturasına Mayıs desteği! 500 TL ödenecek

Elektrik, su, doğalgaz faturaları her ay düzenli olarak ödenmesi gereken faturaların en başında gelmekte. Son zamanlarda artan faturaların cepleri zorlamasına istinaden bu ödemeleri takip etmek konusu da sıkıntı yaratmaktadır. Hal bu iken zamanında ödeme yapılması konusunda sıkıntılar yaşanıp kimi zamanda faizli ödemeler devreye girebilmektedir. Bu konuda bankalar tarafından alınan karar doğrultusunda uzun süredir otomatik fatura talimatı programları devreye girmiştir. Aboneleri yakından ilgilendiren otomatik fatura ödeme talimatı ile sadece hesabında yeterli tutar olması durumunda fatura takip etme zorunluluğu ortadan kaldırılmaktadır.

HALKBANK OTOMATİK FATURA TALİMATI

Bankalar müşteri çekebilmek adına düzenlediği kampanyalar arasında fatura talimatı kampanyası yer alıyor. Bu kampanyaya katılan aboneler 500 TL kazanma fırsatı elde ederken, 31 Mayıs'ta sona erecek olan kampanya işle alakalı detaylar ve koşullar açıklandı.

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Halkbank tarafından duyurulan otomatik fatura talimatı desteğinde kampanyaya dahil olan banka müşterisine 500 TL iade yapılacak. Kampanyada, 31 Mayıs'a kadar ister kredi kartlarından ya da ister vadesiz hesaplardan sağlanacak her yeni otomatik fatura talimatı için 50 TL, toplamda 500 TL ParafPara verileceği belirtildi.

 Kampanyaya katılmak için 31 Mayıs 2024 son tarih olduğu belirtilirken, Paraf Mobil uygulamasından HEMEN KATIL butonuna tıklanması veya FATURA yazıp 3404'e SMS gönderilerek kampanyaya dahil olunabilineceği belirtildi.

Her bir fatura talimatından 50 TL kazanım sağlayacak olan kampanyaya 10 otomatik fatura talimatı verilebilmekte iken toplamda 500 TL iade fırsatı sunulmakta. ParafParaların kazanılmasının akabinde hak sahibi olunan ek ödemelerin 10 Haziran tarihinde hesaplara aktarılacağı belirtildi.

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