Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Emekli maaşlarına yapılacak zamma istinaden emekli kendisinin hak sahibi olabileceği ödemeleri yakından takip ediyor. Refahını biraz da olsun arttırmak adına harekete geçen emekli, özellikle de bankaların promosyonları ile birlikte ek olarak kampanyalardan sağlanan ödemeler ile bunu sağlamak istiyor. Bankalar da emeklinin bu ihtiyacını karşılaması adına bir çok kampanya düzenlerken, kamu bankaları bu kapsamda daha dikkat çekici kampanyalarını sunuyor. Kamı bankası devi Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya kapsamında 4500 TL'ye varan ödeme garantisi açıklanmış bulunuyor.

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine özel sunduğu kampanya ile bütçelere katkı sağlayacak. 2024 Kasım ayına özel SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine 4.500 TL'ye varan nakit para iadesi yapılacak.

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Özel Kampanya

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine özel sunulan yeni kampanya ile emeklilerin yüzünü güldüreceğe benziyor.

ZİRAAT BANKASI BANKKART İLE KAZANÇ FIRSATI

Ziraat Bankası’na maaşını taşıyan emekliler için özel olarak hazırlanan bu kampanya ile birlikte emekli, bazı şartları sağlaması durumunda, Bankkart Lira kazanacak. Kampanya kapsamında; Anlaşmalı iş yerlerinden yapılacak 750 TL ve üzeri her alışverişte 75 TL, toplamda 1.500 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma imkanı sunulurken, Banka POS cihazlarından yapılacak 1.000 TL ve üzeri her harcamada 100 TL iade edileceği de kampanya detaylarında yer alıyor. Bu sayede emekliler, 1.000 TL'ye kadar ekstra kazanç elde edebiliyor. Ziraat Bankası’nın bu iki kampanyasında emekli, 2500 TL kazanç sağlama imkanı hak kazanırken, market alışverişlerinde de 2.000 TL ek gelir elde edebiliyor.

Düzenlenen 3. kampanya kapsamında Market alışverişlerinde Bankkart POS kullanan işletmelerde yapılacak harcamalarla emekliler 1.500 TL’ye kadar ek Bankkart Lira kazanabilecek.

Kasım ayı boyunca geçerli olacak kampanyada harcama yapmadan önce katılım zorunluluğu bulunurken, internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden ve SMS ile kampanya kaydı sağlanabiliyor.

Özellikle market alışverişleri, giyim ve diğer ihtiyaçlar için yapılan harcamalarda elde edilen Bankkart Lira ile istenilen sektörde alışveriş yapılması imkanı emeklinin 4500 TL maaşlarına eklenecek.