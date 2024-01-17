Karnesinde başarı belgesi alan öğrenciyi yakından ilgilendiriyor! Erdoğan açıkladı: 10.201 TL ödeniyor

Ara tatil yaklaşıyor. Karne alma heyecanı bu Cuma son bulacak iken öğrenciler 15 günlük bir tatile girmeye hak kazanıyor. Özellikle de karnesinde başarı belgesi alan öğrenciyi yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. Takdir teşekkür alan öğrenciye her sene olduğu gibi bu senede başarı teşvik ödemesi yapılıyor. Bu ödemelerden hak sahibi olacak öğrenci kesimin ise ailesinin dar gelirli onayı almış olması olarak belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz sene açıklamasını yaptığı başarı teşvik programı kapsamında Takdir teşekkür alan dar gelirli öğrenciye okul kıdemine göre ödeme yapılacağı müjdesi verilmişti. Verilen müjdede ödemelerin asgari ücret baz alınarak hesaplanacağı da belirtilmişti.





Her sene yarıyıl tatili ve yaz tatilinde ödenen bu öğrenci desteği, dar gelirli hanelerin öğrencilerini okumaya teşvik etmek adına sağlanıyor. İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrenciden okulunda ilk 5'e girmesi şartı bulunurken, başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI KAÇ PARA ÖDENECEK?

Asgari ücrete şekillenen başarı teşvik programı asgari ücretin yüzde 60'ına kadar ödeneceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu kapsamda bu ödemeler için yeni tutar, yeni asgari ücrete göre 10, 201 TL olarak hesaplanmış bulunuyor. Başarı teşvik programı ile alakalı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada "Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelere mensup, devlet okullarında başarı elde eden ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğrenim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz" denilmişti.





BAŞARI TEŞVİK DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANACAK

Geçtiğimiz senede ödenen bu sene ara tatilin gelmesi ile hız kazanan başarı teşvik programı ile alakalı detaylar araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda hangi öğrencinin bu destekten faydalanacağı merak ediliyor. Her başarılı öğrenciye sağlanmayan bu destek, ailesi dar gelirli kapsamında Aile Bakanlığı tarafından onay almış öğrenciye ödeniyor. Dar gelirli ve sosyal desteklerden faydalanan öğrenciye sunulan bu destek, öğrenciyi okula adapte edebilmesi adına sağlanıyor. Ödeme tarihlerinin ise 19 Ocak itibari ile netleşeceği biliniyor.