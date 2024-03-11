Kartını hazırlayan akaryakıt almaya koşuyor! 150 TL indirim geldi başvuran götürüyor

Akaryakıt fiyatları bir yükseliş bir düşüş trendi şeklinde devam ediyor. Yaşanan bu artış ve düşüşler, petrol fiyatları ve dolar fiyatları ile belirlenirken, vatandaş ya güncel tarifiyei takip etmeden yola çıkmıyor ya da sunulan akaryakıt kampanyalarını yakından takip edip, sunulan akaryakıt kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar Mart ayı ortasına doğru kampanya güncellemelerini sunarken, özellikle de geri ödeme imkanı sunulan akaryakıt istasyonları ile yapılan alışverişler dikkat çekiyor. İş Bankası da Şubat ayı ortasında başlattığı kampanyası ile alakalı açıklamasını yapmış bulunuyor.

İŞ BANKASI AKAYRAKIT KAMPANYASI

Şubat ayında İş Bankası tarafından başlatılan kampanya Mart ayı sonuna kadar devam edecek. M-Oil ve İş Bankası arasında düzenlenen kampanya kapsamında belirlenen firmadan yapılacak olan akaryakıt alışverişine 150 TL Maxipuan kazanılabilecek. Kampanyadan faydalanabilmek için İş Bankası Maksimum kartı kullanmak ve belirli bir tutar üzerinde alışveriş yapmak yeterli olacak.





ALIŞVERİŞE BEDAVA AKARYAKIT

İş Bankası tarafından başlatılan150 TL geri ödeme kampanyasında faydalanabilmek için, İş Bankası Maximum kart sahibi olmak gerekiyor. Bankanın ya da kartın resmi internet sitesi üzerinden kampanyaya katılım sağlanabilirken ay sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum anlaşmalı benzin istasyonlarında tek seferde 600 TL ve üzeri 4. akaryakıt alışverişine 150 TL geri ödeme yapılacak. Kazanılan maxi puan yine aynı benzin istasyonunda yakıt alışverişlerinde kullanabilecek.

İşCep veya Maximum Mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılım sağlanabilecek iken "KATIL" butonuna tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz. Katılık sayısının sınırlı olduğu kampanya iile alakalı tüm detaylar, bankanın resmi internet sitesinde yer alıyor.