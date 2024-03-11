Bist 100
9.274,69 1%
DOLAR
32 0,29%
EURO
35,08 0,27%
ALTIN
2.231,52 0,39%

Kartını hazırlayan akaryakıt almaya koşuyor! 150 TL indirim geldi başvuran götürüyor

Bankalar Mart ayı ortasına doğru kampanya güncellemelerini sunarken, özellikle de geri ödeme imkanı sunulan akaryakıt istasyonları ile yapılan alışverişler dikkat çekiyor. İş Bankası da Şubat ayı ortasında başlattığı kampanyası ile alakalı açıklamasını yapmış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 08:48
Kartını hazırlayan akaryakıt almaya koşuyor! 150 TL indirim geldi başvuran götürüyor

Akaryakıt fiyatları bir yükseliş bir düşüş trendi şeklinde devam ediyor. Yaşanan bu artış ve düşüşler, petrol fiyatları ve dolar fiyatları ile belirlenirken, vatandaş ya güncel tarifiyei takip etmeden yola çıkmıyor ya da sunulan akaryakıt kampanyalarını yakından takip edip,  sunulan akaryakıt kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar Mart ayı ortasına doğru kampanya güncellemelerini sunarken, özellikle de geri ödeme imkanı sunulan akaryakıt istasyonları ile yapılan alışverişler dikkat çekiyor. İş Bankası da Şubat ayı ortasında başlattığı kampanyası ile alakalı açıklamasını yapmış bulunuyor. 

İŞ BANKASI AKAYRAKIT KAMPANYASI

Şubat ayında İş Bankası tarafından başlatılan kampanya Mart ayı sonuna kadar devam edecek. M-Oil ve İş Bankası arasında düzenlenen kampanya kapsamında belirlenen firmadan yapılacak olan akaryakıt alışverişine 150 TL Maxipuan kazanılabilecek. Kampanyadan faydalanabilmek için İş Bankası Maksimum kartı kullanmak ve belirli bir tutar üzerinde alışveriş yapmak yeterli olacak. 

tl

ALIŞVERİŞE BEDAVA AKARYAKIT

İş Bankası tarafından başlatılan150 TL geri ödeme kampanyasında faydalanabilmek için, İş Bankası Maximum kart sahibi olmak gerekiyor. Bankanın ya da kartın resmi internet sitesi üzerinden kampanyaya katılım sağlanabilirken ay sonuna kadar geçerli olmak üzere maksimum anlaşmalı benzin istasyonlarında tek seferde 600 TL ve üzeri 4. akaryakıt alışverişine 150 TL geri ödeme yapılacak. Kazanılan maxi puan yine aynı benzin istasyonunda yakıt alışverişlerinde kullanabilecek.

İşCep veya Maximum Mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılım sağlanabilecek iken  "KATIL" butonuna tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz. Katılık sayısının sınırlı olduğu kampanya iile alakalı tüm detaylar, bankanın resmi internet sitesinde yer alıyor. 

İLGİLİ HABERLER

Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! O tarihi kaçıran bir daha altın alamayacak

Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! O tarihi kaçıran bir daha altın alamayacak

Fiat Egea'ya 10.000 TL'lik indirim! Fiyat listesi görenlerin başını döndürecek

Fiat Egea'ya 10.000 TL'lik indirim! Fiyat listesi görenlerin başını döndürecek

Sigara içenler akın akın satın alıyor! Akciğeri 30 TL'ye jet hızıyla temizliyor

Sigara içenler akın akın satın alıyor! Akciğeri 30 TL'ye jet hızıyla temizliyor

Şubeye gidip onay verene 8000 TL nakit para! 31 Mart'a kadar süre verildi

Şubeye gidip onay verene 8000 TL nakit para! 31 Mart'a kadar süre verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nihayet 2024 promosyon rekoru kırıldı! Ay ortasında İş Bankası 35.000 TL verecek
2
Kartını hazırlayan akaryakıt almaya koşuyor! 150 TL indirim geldi başvuran götürüyor
3
Maaşlar yarısından daha fazla aratacak! Mart- Temmuz ayında hesaplara yatacak
4
Fiat Egea'ya 10.000 TL'lik indirim! Fiyat listesi görenlerin başını döndürecek
5
İş Bankası'nda hesabı olan düğün bayram edecek! Tamamen ücretsiz oldu
6
Belediyeden Mart ayı sürprizi çıktı! Hemen kontrol edin: 1000'er TL para yatırıldı
7
O bankada hesabı olana 12 ay ücretsiz oldu! Başvuruya gerek bile kalmayacak

Dacia Duster'ın fiyatı sert çakıldı! ÖTV muafiyetli yeni fiyatı şoke edecek

Şubeye gidip onay verene 8000 TL nakit para! 31 Mart'a kadar süre verildi

Ucuz araba arayanların aradığı liste! 2024 yılında bu listedekilerden daha ucuzu yok!

Kartını hazırlayan akaryakıt almaya koşuyor! 150 TL indirim geldi başvuran götürüyor

Çalışanlara kabus gibi haber! O tarihlerde maaştan 345 TL kesilecek

Nihayet 2024 promosyon rekoru kırıldı! Ay ortasında İş Bankası 35.000 TL verecek

KPSS 60-62-65 puanla personel alımı! Üniversite başvuru şartlarını duyurdu

Fiat Egea'ya 10.000 TL'lik indirim! Fiyat listesi görenlerin başını döndürecek

Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! O tarihi kaçıran bir daha altın alamayacak

Ayak kokusundan illallah edenler denesin! Anında kokuyu tarihe gömüyor

Sigara içenler akın akın satın alıyor! Akciğeri 30 TL'ye jet hızıyla temizliyor

Memur olmak için şans kapıyı çaldı! O kurumlar KPSS şartıyla ilana çıktı