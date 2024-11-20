Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Kasım Ayında Faizsiz Kredi Limitleri Yükseliyor

Nakit ihtiyaçlarının her geçen gün arttığı bu dönemde, vatandaşlar bankaların sunduğu kredileri değerlendirmeye devam ediyor. Faiz oranları yüksek olsa da, toplu nakdi taksitli ödeme fırsatları sunan bankalar, en düşük faiz imkanlarını sürekli takip ediyor. Ancak, dikkat çekici olan, bankalar tarafından sağlanan faizsiz kredilerdeki güncellemeler. Yeni alınan kararlar doğrultusunda, faizsiz kredilerin limitlerinin yükselmesi, nakit ihtiyacı olan kişileri bu seçeneklere yönelmeye teşvik ediyor.

Faizsiz Kredi Kampanyaları Devam Ediyor

Kasım ayında hız kesmeyen faizsiz kredi kampanyaları, artan ekonomik belirsizlikler ve yükselen maliyetler karşısında, bankaların yeni müşteri kazanma çabalarını destekliyor. Bankalar, faizsiz kredi fırsatları ile müşterilere destek sunmaya devam ediyor. İşte, farklı bankaların sunduğu faizsiz kredi olanakları:

Enpara: 3 ay vadeli 10.000 TL faizsiz kredi.

3 ay vadeli 10.000 TL faizsiz kredi. ON Dijital Bankacılık: 3 ay vadeli 15.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi.

3 ay vadeli 15.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi. ING Bank: 6 ay vadeli 15.000 TL’ye kadar faizsiz kredi.

6 ay vadeli 15.000 TL’ye kadar faizsiz kredi. Albaraka Türk: 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) 15.000 TL faizsiz finansman.

6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) 15.000 TL faizsiz finansman. QNB Finansbank: 6 ay vadeli 20.000 TL faizsiz kredi.

6 ay vadeli 20.000 TL faizsiz kredi. Türkiye İş Bankası: İşCep üzerinden 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans.

İşCep üzerinden 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans. Denizbank: 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz kredi.

3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz kredi. Garanti BBVA: 6 ay vadeli 20.000 TL ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz nakit avans.

6 ay vadeli 20.000 TL ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz nakit avans. Akbank: 6 ay vadeli 20.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi.

6 ay vadeli 20.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi. TEB Bankası: 6 ay vadeli 25.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi.

Dijitalleşme süreci ile bankalar, cep telefonları ve bilgisayarlar aracılığıyla kredi başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirme olanağı sunuyor. Mobil uygulamaların yaygınlaşması sayesinde, müşteriler 0 faizli kredilere ulaşma fırsatına sahip oluyor.