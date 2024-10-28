Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik seminer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda öğretmenler için Kasım ayı seminer tarihleri netleşirken, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kasım ayı ara tatil seminerleri ile alakalı ilk açıklamalar geldi. Kasım ayında öğretmenler semir günü boyunca günlük 3 ek ders ücreti alacak.

ÖĞRETMENLER İÇİN ÇEVRİMİÇİ KARARI

11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil öğretmen seminerleri, ilk kez çevrim içi formatta yapılacak. Bu sayede öğretmenler , evlerinden veya istedikleri herhangi bir yerden bilgisayar veya mobil cihazları aracılığıyla bağlanabilecek. Düzenlenecek olan seminerlerde öğretmenlerin güncel eğitim yöntemleri, teknolojik araçlar ve öğrenci merkezli yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak.

KASIM AYI ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETLERİ

Kasım ayı seminerleri ile birlikte öğretmenlerin alacağı ek ders ücretlerinin maaşları ne kadar arttıracağı merak konusu oldu. Alınan bilgilere göre, seminere katılan her öğretmene günlük 3 saat ek ders ücreti ödenecek. Bu uygulama, yüksek lisans veya doktora yapan öğretmenlere de sağlanacak. Ancak, kurs ve nöbet gibi diğer görevler için ek ders ücreti ödemesi yapılmayacak.

MAAŞLARDA 15 SAATLİK ARTIŞ

Kasım ayındaki seminer sürecinde öğretmenlerin toplamda 15 saat ek ders ücreti alacağı tahmin ediliyor. Net ücretler hakkında kesin detayların ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi beklenirken, MEB’in Kasım ayı başında güncel tutar detaylandırması yapacağı tahmin ediliyor.



