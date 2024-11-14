Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Bankaların rekabetçi kampanyaları Kasım ayında da devam ediyor. Kredi kullanmak isteyenn acil ödemesi olan vatandaşa yönelik olarak sunulan bu avantajlı kampanyalar için belli başlar şartlar da aranabiliyor. Bu şartların başında kredi notu gelirken, kimi kampanyalar için de çalışma durumu ve garanti aranabiliyor. Bankalar faizsiz krediyi 2 şekilde sunabiliyor. Özellikle de sıfır faizli kredi kampanyaları, 6 aylık faizsiz kredi ya da taksitli faizsiz nakit avans olarak verilebiliyor.





Kasım ayı, nakit sıkıntısı çeken acil ödemesi olan vatandaşlar için bir çok banka kampanyası ile gelmiş bulunuyor. Sıfır faizli kredi kampanyaları, bankaların yeni müşteri kazanma iştahıyla adeta patlama yaparken, düşük veya sıfır faizli kredi imkanlarını değerlendirmek isteyenler için güncellenen kampanyalar, ihtiyacı olan vatandaşın ilgi odağına girmiş bulunuyor.





KASIM AYI KREDİ KAMPANYALARI





Politika faizlerinde geçtiğimiz ayarda yaşanan artış, kredi faizlerinde de artışa mahal verirken, bu kapsamda faizsiz kredi kampanyaları oldukça dikkat çekiyor. bankalar sıfır faizli kredilerle müşteri çekme yarışına devam ederken, Kasım ayında hangi bankanın ne kadar faiz sunduğu da araştırma konusu oluyor.









KASIM AYI FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI





Kasım ayına özel olarak sunulan sıfır faizli kredi fırsatları arasında öne çıkan bankalar ve kredi limitleri tüm dikkatleri üzerine çekmiş bulunuyor.





İşte banka banka faizsiz kredi ve tutarları





· Enpara.com - 50.000 TL





· TEB - 50.000 TL





· Akbank - 45.000 TL





· Garanti BBVA - 45.000 TL





· Türkiye İş Bankası - 25.000 TL





· Denizbank - 25.000 TL





· QNB - 20.000 TL





· ON Dijital Bankacılık - 15.000 TL





FAİZSİZ NAKİT AVANS KULLANMA YOLLARI





Faizsiz nakit avans, BDDK tarafından belirlenen çerçevede en fazla 3 ay içerisinde faizsiz olarak geri ödenmesine olanak sağlayan kredi türüdür. Kredi kartı başvurusu yapan ve onay alan akabinde de kredi kartının limitince verilen ödeme nakit avans olarak bilinmektedir.









KREDİ PUANI KAÇ OLMALIDIR?





Sıfır faizli kredilere başvuruda bulunacak vatandaşlar için kredi notu büyük önem taşıyor. Bankalar, kredi vermeden önce bireylerin Findeks kredi notunu dikkate alıyor. Kredi notu 1850 ve üzeri olan vatandaşın kredi kullanması özel şartlara bağlı olarak yapılabiliyor.





KREDİ PUANI NASIL YÜKSELİR?





Kredi notu ayda 100-150 puan kadar yükselebilir. Bunu sağlamak için aşağıdaki yöntemlerin uygulanması önerilmektedir:





· Faturaları düzenli ödemek,





· Takibe düşen borçları yapılandırmak,





· Gecikmiş ödemeleri zamanında yapmak,





· Düzenli ödemeler yapmak ve,



