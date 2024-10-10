Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Ülkemizi sarsan zam furyası devam ediyor. Özellikle de gıda maddelerine yapılan zamlar, vatandaşın cebini sarsarken şimdi de sofralarımızın vazgeçilmezi ekmeğe zam yapılacağı açıklaması şok etkisi yaratacağa benziyor. Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmek üretim maliyetleri ve satış fiyatı ile alakalı olarak geçtiğimiz gün değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamalar akabinde ekmeğe Kasım ayında zam yapılacağı iddia edildi. Balcı maliyetlerdeki artışların devam etmesi durumunda ekmek fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulundu.

KASIMDA EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ?

Balcı, maliyetlerin artması halinde ekmek fiyatlarının "makul olmaktan çıkabileceğine" dikkat çekerek, ekim ayında ekmek fiyatlarının kilogramının 50 TL’de kalacağını ifade etti. Ancak Kasım ve sonraki aylarda maliyet durumuna göre artışın yaşanabileceğini belirtti.

EKMEK ÜRETİCİLERİ MALİYETLER KARŞISINDA DİRENİYOR

Balcı üreticinin durumunu "Bugüne kadar esnafımız gerekli özveriyi gösterdi. Ancak maliyetlerdeki artışlar devam ederse, ekmek fiyatlarının olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır," sözleriyle ifade ederekn, ekmek fiyatlarının stabil kalamayacağını belitti.

EKMEK ÜRETİM MALİYETLERİ ARTIYOR

Fırıncıların karşı karşıya kaldığı maliyet artışlarını değerlendiren Balcı, “Amacımız, temel gıda maddesi olan ekmekte fiyat artışı yapmadan hizmet vermek,” derken, maliyetlerin düşmemesi durumunda, tüketicilerin önümüzdeki süreçte fiyat artışlarıyla karşılaşabileceğini belirtti.

EKMEK KAÇ TL OLACAK?

Ekmeğin şu an kilosunun 50 TL olduğunu ifade eden isim, istikrarın devam etmemesi halinde 65 TL’nin bile az olacağını belirtikren, bu olası artış, hem üreticiyi hem de tüketiciyi zor durumda bırakacağa benziyor.



