Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zamlarla alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Refah payı ve seyyanen zam beklentileri devam ederken, diğer taraftan emekliye sağlanan ek ödemeler de yakından takip ediliyor. Emekli promosyonu ödemeleri, emekliye can suyu olmaya devam ediyor. Tek seferlik ve yüksek tutarda ödenen promosyonlarla alakalı bankaların ay ay kampanyaları devam ediyor.

Bankaların promosyon güncellemeleri devam ediyor. Açıklanan tutarlara kampanyaların da eklenmesi ile birlikte 24 bin liraya kadar ödeme yapılıyor. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik başlattığı yeni kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 12 bin liraya kadar varan promosyon ödemesine ek promosyon ile birlikte toplam 18.000 TL’ye varan ödeme yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞINI TEB’E TAŞIYAN YAŞADI

07 Ekim 2024 tarihinden itibaren emekli maaşını TEB üzerinden almayı taahhüt eden müşterilere özel olarak Kasım ayında yukarıda bahsi geçen ödemeler yapılabilecek. Emekliler, 36 aylık sürede TEB ile devam etme sözü verdiklerinde ana promosyon olarak 12.000 TL’ye kadar nakit kazanma şansına sahip olacaklar.

PROMOSYONA EK KAMPANYA

Ayrıca, bazı ek koşulları yerine getirerek toplamda 6.000 TL’ye varan ilave ödüller de kazanmak mümkün olacağı ifade edilirken, bu kapsamda, otomatik fatura ödeme talimatı verme ve kredili mevduat hesap limitine dair açıklama yapılmış bulunuyor.

TEB’DEN 18.000 TL ÖDEME

TEB’in sunduğu 18.000 TL’ye varan promosyonun detayları, bankanın resmi internet sitesinde yer alıyor. Maaş aralığına göre 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi ile birlikte elektrik veya doğalgaz faturası olmak üzere en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı vererek 2.000 TL ek promosyon ödemesine hak sahibi olunurken, her ek otomatik fatura talimatı için 1.000 TL imkan sağlanıyor. Emeklinin en az 5.000 TL limitli kredili mevduat hesabı açtırması durumunda 2.000 TL ek nakit ödül kazanma imkanı sağlanıyor.



