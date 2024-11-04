Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararları, dünya genelinde tüm piyasalar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Sene içerisinde düzenlenen FED toplantıları akabinde faiz kararı, dünya ekonomisini etkilerden sene içerisinde yapılan açıklamalarda kademeli olarak faiz indirimine gidileceği ifade edilmişti. Geçtiğimiz ay düzenlenen FED faiz toplantısı akabinde Kasım ayı FED toplantısı ne zaman olacak? FED’in alacağı kararın sadece ABD değil, tüm dünya ekonomileri üzerinde önemli etkileri olacağı bilinirken, Kasım ayında FED faizleri düşecek mi? Sorularının yanıtları merakla araştırılıyor. Peki FED faizleri ne zaman düşecek? İşte detaylar...

FED KASIM TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED’in 2024 yılı içinde gerçekleştirdiği faiz toplantıları arasında Kasım ayı toplantısı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bu önemli toplantı, 6-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Toplantının bitmesi akabinde, FED’in faiz kararının 7 Kasım 2024 Perşembe günü, Türkiye saati ile 21.00’de açıklanacağı tahmin ediliyor.

FED FAİZLERİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

FED Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz toplantılar akabinde yaptığı açıklamalarda faiz indirimlerine dair açıklamalarda bulunmuştu. ABD ekonomisinin güçlü büyüme göstermesi ve enflasyonun düşüşe geçmesi, faizlerin kademeli olarak indirilebileceği beklentisini güçlendirirken, Kasım ayında beklentinin ne olacağı konusunda uzman ekonomistler tahminlerini sunmaya devam ediyor.

FED FAİZLERİNİN TÜRKİYEYE ETKİSİ NE OLUR?

FED faizlerinin açıklanması, tüm dünyayı olduğu gibi, ülkemizi de yakından etkilemekte. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da izlediği para politikası, FED'in kararlarından etkilenebileceği bilinirken, FED faiz kararı ülkemizden de yakından takip ediliyor.

Bilindiği üzere FED faiz kararının düşürülmesi piyasayı derinden etkileyecek. Hal bu iken uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede altın ve kriptolarda yükselişlerin başlayabileceği tahmin ediliyor (Yatırım tavsiyesi değildir)