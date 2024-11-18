Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Özellikle kış mevsimine giriş yaptığımız şu günlerde soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Kabaran faturalar cepleri yorarken, bir çok fatura desteği açıklamaları ve kampanyaları devam ediyor. Son olarak Akbank tarafından başlatılan Kasım kampanyası, soğuk havalarda içleri ısıtacağa benzerken, Kasım ayı bitmeden hesaplara 500 TL ödeme yapılıyor. İşte detaylar...

Akbank, Axess kart sahiplerine özel bir kampanya ile cüzdanlarını doldurmaya devam ediyor. 29 Kasım 2024 tarihine kadar verilecek olan fatıra talimatlarına 500 TL ödemeyapacak olan banka bu desteği Kasım ayı bitmeden hesaplara aktaracaK. Hem de verilecek ilk otomatik fatura ödeme talimatı karşılığında 500 TL chip-para kazanma fırsatı sağlanacak. Bu kampanya, hem yeni kullanıcılar hem de mevcut Axess ve Free kart sahiplerine özel olarak hazırlanırken, kampanyaya kayıt olma şartı bulunuyor.

OTOMATİK FATURA TALİMATI KAZANCI

Kampanyadan yararlanmak için talimat vermeden önce kampanyaya kayıt olma zorunluluğu mevcut. Kayıt olmak ise bir o kadar basit. İlk otomatik fatura talimatınızı vermek için, telefonunuza "ILK500" yazıp 4566’ya göndermeniz yeterli! Bu adımları takip ettikten sonra, 29 Kasım tarihine kadar verdiğiniz ilk talimattan 500 TL chip-para kazanabileceksiniz. Kazanılan geri iade 30 Kasım da karta tanımlanacak.

Otomatik fatura talimatınızı vermek için birçok alternatif mevcut. Akbank Mobil uygulaması, Akbank İnternet şubesi, ayrıca 444 25 25 numaralı Akbank Müşteri İlişkileri Merkezi ya da en yakın Akbank şubesinin ziyaret edilmesi gerekiyor.

Axess veya Free kart sahiplerinin faydalanabileceği kampanya, 1 Kasım da başlamış olup 29 Kasım’a kadar devam edecek. birden fazla kartı olan müşterilerin en az bir talimatı Axess veya Free kartı üzerinden vermesi zorunluluğu bulunurken, her müşteri bu kampanyadan yalnızca bir kere faydalanabiliyor. Kazanılan chippara ise 30 Kasım’da hesaplara aktarılıyor.