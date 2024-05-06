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Kasko yapacaklar dikkat! Yüzde 45 indirim kapıda, geldi gelecek

Kasko fiyatlarına yapılması planlanan zamlar sonrasında bankalar tarafından bir çok kampanya açıklanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 16:51
Kasko yapacaklar dikkat! Yüzde 45 indirim kapıda, geldi gelecek

Kasko fiyatlarına yapılması planlanan zamlar sonrasında bankalar tarafından bir çok kampanya açıklanmaya devam ediyor. Özellikle de bankalar tarafından sürücüye özel olarak sunulan kampanyalar arasında Yapı Kredi tarafından başlatılan kampanya dikkatleri üzerine toplamış bulunuyor.

Yapı Bankası tarafından Mayıs kampanyaları revizesi sunuldu. Sunulan kampanyalar arasında kasko sigortasında yüzde 50'ye varan indirim yapılacağı belirtildi. Ay başında başlayan ve ay sonuna kadar devam edeceği kampanyada kazanılan indirimin yanı sıra para puan kullanım hakkı da sağlanacak. Yapı Kredi Bankası aracılığı ile tamamlanacak olan kasko işlemlerinde sürücü indirim kısmı ile birlikte meslek indirimi kısmını seçen birey avantajlı kampanyadan faydalnabilecek. 

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YAPI KREDİ BANKASI KASKO SİGORTASI KAMPANYASI

TSK Mensubu ve Eşi, Öğretmen, Üniversite Öğretim Üyesi, Emniyet Mensubu(Polis), Mülki İdare Mensupları (Vali, Kaymakam ve Yardımcıları), Yargı Mensupları (Hakim, Savcı ve Yardımcıları) ile Koç Ailem Üyeleri’ne özel olarak sunulan kampanyada meslek indirimi olarak yüzde 25 indirim fırsatı sunulurken, Aracı kullanacak birey sayısına göre de yüzde 20 indirim sağlanacağı belirtlmiş bulunuyor. Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi’nden alınan Kasko poliçelerinde 600 TL'ye kadar indirim imkanı sunan banka, %10 Worldpuan hediye edecek. 

Allianz Sigorta tarafından sağlanacak olan sigorta kapsamından en fazla 600 TL kazanç imkanı sağlarken, meslek indirimi olarak belirlenen yüzde 25 indirime ek olarak kişi sayısına göre yüzde 20 indirim ile birlikte toplamda yüzde 40 indirim  sağlanacağı belirtildi. 

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