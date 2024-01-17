Kimliğiyle gelen nakit parayı götürecek! Sıfır faizli 15.000 TL kredi başvuruları açıldı

Bankadan müjdeli haber geldi! 15 bin TL ödeme faizsiz şekilde yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKADAN 15 BİN TL FAİZSİZ ÖDEME KAMPANYASI

Son dönemlerde nakit sıkıntısı olan müşteriler bankaların kredili ürün kampanyalarını merakla araştırıyor. Akbank tarafından yapılan son kampanyaya göre müşterilerine 6 ay vadeli sıfır faizli kredi ödemesi yapılacak. Kampanya kapsamında 31 Ocak tarihine kadar mobil uygulama üstünden başvuru yapan müşteriler faydalanabilecek.





Faizsiz nakit avans kampanyasından faydalanarak nakit ihtiyaçlarınızı giderebilir, daha yüksek limitli nakit ihtiyaçlarınız için bankanın ihtiyaç kredisi kampanyalarına kısa mesaj yoluyla başvuru yapabilirsiniz. Bankanın 15 bin TL faizsiz nakit avans kampanyası müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılıyor ve kolay geri ödeme imkanı sunuyor. Bankanın kampanyasından faydalanmak için Akbank mobil uygulamasını indirip görüntülü görüşme yöntemiyle müşteri olabilir ve başvurularınızı anında oluşturabilirsiniz.