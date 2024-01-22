Kira desteğinde seçim manifestosu! Devlet sadece o bireye kira desteği sağlayacak

Yerel seçimlere 2 ay kadar bir vakit kaldı. Partililerin belediye başkan adaylarını belirleme ve seçim vaatlerini açıklama çalışmaları devam ediyor. Uzun zamandır gündemde olan kira desteğinin de seçim vaatleri arasında yer alacağı ve açıklamanın da 30 Ocak tarihinde yapılacağı iddia ediliyor. Ak Parti tarafından 74 il adaylarının açıklanması sonrasında 30 Ocak 2024 Salı günü yeni çalışmalar hakkında açıklama yapılacağı açıklanırken, bunlar arasında kira desteğinin de yer alacağı konuşuluyor.

Konut ve kira fiyatlarının özellikle de son senelerde kat be kat artması emeklisi, çalışanı her bireyi etkilerken, özellikle de büyük şehirlerde bu durumun üstesinden gelmek çok zor gibi duruyor. Memurlara uzun süredir büyükşehir belediye desteği sağlanacağı bilinirken, onay alacağı tarihin de seçim vaatlerinin açıklanması sırasında sunulacağı konuşuluyor.





AK Parti'nin Seçim Strateji Kurulunun uzun süredir devam eden çalışmaları arasında yer aldığı bilinen kira desteği ile alakalı gelişmeler yakından takip edilirken, 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' sloganı ile yola çıkılacağı tahmin ediliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜME MÜJDE

İlk müjdenin kentsel dönüşüm müjdesi olarak verileceği tahmin ediliyor. Yerinde dönüşümün mümkün olmadığı ve evinin bulunduğu yerden başka bir yere gitmek zorunda kalacak vatandaşlara yeni desteklerin sağlanacağı açıklaması yapılırken, bu kapsamda devletin desteği ile yeni projelerin ortaya çıkartılacağı belirtilmiş bulunuyor.

Kadınlara ve gençlere sağlana desteklerin kalem sayısında da artışların yaşanacağı tahmin ediliyor. Kadınların ve gençlerin girişimciliğinin arttırılması adına çalışmaların devam edeceği belirtilirken, ulaşım konusunda da sıkıntıların ortadan kalkması adına yeni çalışmaların başlayacağı açıklaması da yapılacak.

BÜYÜKŞEHİR KİRA DESTEĞİ

Diğer bir müjdenin de memurlara verileceği ve bu müjdenin açıklamasının ve detaylarının 30 Ocak'ta netleşeceği tahmin ediliyor. Ak Parti seçim beyannameleri arasında büyükşehirlerdeki kamu çalışanlarına diğer şehirlerden farklı olarak kira desteği, ulaşım yardımı veya büyükşehir tazminatı verilmesi gibi konularda da çalışmaların başlayacağı açıklaması yapılacakken, milyonlarca memur bu kapsamda 30 Ocak'ı merakla bekliyor.