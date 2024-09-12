DOLAR
33,94 0,08%
EURO
37,5 -0,19%
ALTIN
2.749,94 -0,16%
BITCOIN
1.972.252,78 -0,99%

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Dijitalliğe geçiş dönemine girdiğimiz şu günlerde bankalar da müşterisini mobil uygulama üzerinden işlem yapması adına çeşitli kampanyalar hazırlanıyor

Yayın Tarihi: 12.09.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:46
Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Dijitalliğe geçiş dönemine girdiğimiz şu günlerde bankalar da müşterisini mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden işlem yapması adına çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Günümüzde bankacılık işlemleri müşteriye sağladığı kolaylıklar ile tercih edilmeye devam ediyor. İş Bankası da müşterilerine özel olarak mobil uygulamanın yaygınlaşması ve internet bankacılığı kullanımının cazip hale gelmesi adına kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Son olarak, banka, Eylül ayı boyunca kira ödemelerine özel yeni bir kampanya başlattığını duyururken, bu kapsamda kira ödemelerini İş Bankası üzerinden yapan müşteriler 1000 TL’ye varan geri iade fırsatından faydalanıyor. Eylül ayı boyunca geçerli olan bu kampanya, müşterilerine kira ödemelerini otomatik hale getirerek her ay 200 TL MaxiPuan kazanma fırsatı sunuyor. 


Eylül ayı boyunca, 10.000 TL ve üzeri kira ödemeleri yapan müşteriler için en az yıl sonuna kadar geçerli olan otomatik ödeme talimatı verildiğinde, her ay 200 TL geri iade fırsatı sunuluyor. 5 ay boyunca sağlanacak geri iade de toplam 1000 TL kazanç sağlanırken, bu fırsat maksipuan olarak tanımlanıp, her kalemde harcamada kullanılabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde kira tutarlarının yüksekliği göz önüne alındığında, banka tarafından sunulan bu kampanya kiracıların dikkatini çekeceğe benziyor.


 Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın


Banka tarafından yapılan açıklamada kampanyadan faydalanmak için gerekli olan şartlar arasında, kira ödemelerinin 10.000 TL ve üzeri tutarda olması şartı bulunuyor. Eylül ayı için, talimatsız olarak kira ödemesi yapan ancak aynı ay içinde yıl sonuna kadar talimat veren müşteriler de kampanya kapsamına dahil edileceği belirtilmiş bulunuyor.  


Müşterilerin “Konut Kirası”, “İşyeri Kirası” ya da “Diğer Kira” işlem türlerinden en az birini seçerek otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda kampanyaya dahil olacağı belirtilmiş bulunuyor.  

 

İLGİLİ HABERLER

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy
2
Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi
3
Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!
4
Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın
5
Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!
6
Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek
7
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı