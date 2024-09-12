 Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Dijitalliğe geçiş dönemine girdiğimiz şu günlerde bankalar da müşterisini mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden işlem yapması adına çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Günümüzde bankacılık işlemleri müşteriye sağladığı kolaylıklar ile tercih edilmeye devam ediyor. İş Bankası da müşterilerine özel olarak mobil uygulamanın yaygınlaşması ve internet bankacılığı kullanımının cazip hale gelmesi adına kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Son olarak, banka, Eylül ayı boyunca kira ödemelerine özel yeni bir kampanya başlattığını duyururken, bu kapsamda kira ödemelerini İş Bankası üzerinden yapan müşteriler 1000 TL’ye varan geri iade fırsatından faydalanıyor. Eylül ayı boyunca geçerli olan bu kampanya, müşterilerine kira ödemelerini otomatik hale getirerek her ay 200 TL MaxiPuan kazanma fırsatı sunuyor.





Eylül ayı boyunca, 10.000 TL ve üzeri kira ödemeleri yapan müşteriler için en az yıl sonuna kadar geçerli olan otomatik ödeme talimatı verildiğinde, her ay 200 TL geri iade fırsatı sunuluyor. 5 ay boyunca sağlanacak geri iade de toplam 1000 TL kazanç sağlanırken, bu fırsat maksipuan olarak tanımlanıp, her kalemde harcamada kullanılabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde kira tutarlarının yüksekliği göz önüne alındığında, banka tarafından sunulan bu kampanya kiracıların dikkatini çekeceğe benziyor.









Banka tarafından yapılan açıklamada kampanyadan faydalanmak için gerekli olan şartlar arasında, kira ödemelerinin 10.000 TL ve üzeri tutarda olması şartı bulunuyor. Eylül ayı için, talimatsız olarak kira ödemesi yapan ancak aynı ay içinde yıl sonuna kadar talimat veren müşteriler de kampanya kapsamına dahil edileceği belirtilmiş bulunuyor.





Müşterilerin “Konut Kirası”, “İşyeri Kirası” ya da “Diğer Kira” işlem türlerinden en az birini seçerek otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda kampanyaya dahil olacağı belirtilmiş bulunuyor.