Kira oturanlar dikkat! 18-48 ay boyunca 3 bin 750 TL-5.500 TL destek sağlanacak!

Belirlenen şehirlerde yaşayan hanelere sağanan kira desteği, 2024 yılı itibari ile artış gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada deprem kira desteği ile alakalı güncellemer sunuldu. 3 kapsamda ödenen kira desteği büyük illere göre değişkenlik gösterirken, bakanlık tarafından kira yardımları 2024 tarifesi belirlendi.

Bakanlıklar aracılığı ihtiyaç sahibi hanelere bir çok destek sunulmaya devam ediyor. Sunulan destek kapsamında yer alan ve riskli yapılarda oturduğu belirlenen hanelere, 18 ay boyunca ödenen kira ve taşınma desteği ödeme tutarları güncellemesi, hayat koşullarının zorlaştığı şu günlerde adeta ilaç gibi geldi.

İLLERE GÖRE KİRA DESTEĞİ

İllere göre değişkenlik gösteren kira desteği ile alakalı tutarlar, hak sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. İstanbul da riskli yapılardan taşınan haneye ödenen destek tutarı 3500 TL'den yapılan yüzde 60 zam sonrasında 5.500 TL'ye yükseltildi.

Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de ikinci destek arasında yer alan şehirler olurken, bu şehirlerde de destek tutarı 3000 TL'den 4500 TL'ye yükseltildi.





Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da yaşayan ve kira desteğinden faydalana hanelere sağlanan destek de 2500 TL'den 3750 TL'ye çıktı.

Diğer şehirlerde yaşayan hanelere sunulan 2.000 TL olarak ödenen aylık kira desteğinin de 3 bin liraya çıkartıldığı belirtildi.

KİRA DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında en fazla 48 ay kira yardımından faydalanmak için gerek ev sahibi olsun gerekse de kiracı olsun başvuru yapması gerekmektedir. Riskli kapsamda görülen evleri boşaltan bireye Çevre Bakanlığı'na başvurması durumunda kira desteği sağlanacak.