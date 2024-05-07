Kiracıları koruyan yasa onaylandı! PTT yada IBAN'a ödenmeyen kiralar başınıza iş açıyor

Konut kiraları ile alakalı gelişmeler son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kiralarda yaşanan artışlar bakanlığı harekete geçirirken, usulsüzlük konusunda da hükümet tarafından bir çok önlem alınmaya devam ediyor. Yeni alınan kararlar doğrultusunda Aylık 500 TL ve üzerinde ki kira bedellerini banka veya PTT'den yatırmayan kiracılar, 3.000 TL'ye varan cezalarla karşı karşıya kalabiliyor





KİRA BEDELLERİ PTT'YE YATACAK

Vergi Uzman Ozan Bingöl tarafından sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda yeni alınan karar ile alakalı eleştirisel açıklama yapıldı. Bingöl tarafından yapılan açıklamada kiracı ya da ev sahibini de zor durumda bırakabilecek olan bu kararın, yasalaştığı belirtildi. Gerçekten yüksek kira bedellerini ödemek zorunda kalan kiracılar, ev sahiplerine bu bedelleri dengeleyecek kadar ödeme yapamıyor. Bu da ev sahiplerinin kira gelirlerini düşürmesine ve maddi kayıplara uğramasına neden oluyor.

Onaylanan yasa ile alakalı olumlu olumsuz fikir beyanında bulunan isim, yüksek gelirli kişilere sağladığı haksız avantaj olarak açıklanırken, ev satın alımlarında elden ödeme konusunun da zorluğu belirtilmiş bulunuyor. 10 milyon TL'ye bir daire satın alan bir kişi, bu kadar büyük bir parayı elden nakit olarak ödeyebiliyor. Bu durum, kara para aklamayla mücadeleyi de zorlaştırıyor.

Kimi bireylerin bu yasanın boşluklarından faydalandığı da tahmin edilirken, Bu durumunda vergi adaletsizliğine ve haksız kazançlara yol açabileceği belirtilmiş bulunuyor.