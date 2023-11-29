O tarihten sonra altın alanlar yaşadı! Sebebini duyanlar tekrar kuyumcuya koşacak

Bu tarihten sonra altın alanların yüzü gülüyor! Tüm detaylar haberimizde.

O tarihten sonra altın alanlar yaşadı! Sebebini duyanlar tekrar kuyumcuya koşacak
Yayın Tarihi:

Bu tarih sonrası altın yatırımcısına çok kazandırdı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜ GÜLÜYOR

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık olarak yüzde 1.36, dolar yüzde 0.63, Euro yüzde 1.11, gram altın yüzde 1.53 değer kazanmış oldu. BIST 100 endeksi en düşük 7.851.34, en yüksek 8.062.11 puanı gördü ve diğer haftaya göre yüzde 1.36 değer kazandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altın gram satış fiyatı haftalık olarak yüzde 1.53 artış gösterdi ve 1.858 TL oldu. 

yatırımcıların yüzü gülüyor

Cumhuriyet altını yüzde 1.49 değer kazandırarak 12 bin 483 TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz hafta sonu 3 bin 12 TL'ye yükselen çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 57 TL'ye yükseldi. Haftalık olarak ABD doları yüzde 0.63 değer kazandı ve 28.8800 TL'ye, Euro yüzde 1.11 değer kazancıyla 31.5290 TL'ye yükseldi. Yatırım fonları haftalık olarak yüzde 1.34, bireysel emeklilik fonları yüzde 1.32 değer kazanmış oldu. Yatırım fonları arasında yüzde 2.40 değer artışıyla en çok kazandıran Hisse Senedi oldu. 

Not: Yukarıda  yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.

Öne Çıkanlar
Sinir ve stresli kişileri 30 saniyede sakinleştirmenin yolu! Öfke kontrolünü ele alın Sinir ve stresli kişileri 30 saniyede sakinleştirmenin yolu! Öfke kontrolünü ele alın
Soğuktan kuruyan elleri pamuğa çeviriyor! Günde 2 kere sürünce ne çatlama ne kuruluk bırakıyor Soğuktan kuruyan elleri pamuğa çeviriyor! Günde 2 kere sürünce ne çatlama ne kuruluk bırakıyor
Ankara, İzmir, İstanbul, Eskişehir ve onlarca il tehlikede! Sabahtan akşama kadar hız kesmeden devam edecek Ankara, İzmir, İstanbul, Eskişehir ve onlarca il tehlikede! Sabahtan akşama kadar hız kesmeden devam edecek
Çok Okunanlar
Ev hanımları artık emekli maaşı alacak! Bu ödemeyi yapan ayda en az 7500 TL maaşı kapacak Ev hanımları artık emekli maaşı alacak! Bu ödemeyi yapan ayda en az 7500 TL maaşı kapacak Tariş 1 kg zeytinyağ fiyatı ne kadar? Tariş 2023 zeytinyağı fiyatları Tariş 1 kg zeytinyağ fiyatı ne kadar? Tariş 2023 zeytinyağı fiyatları KYK'dan sonra öğrenciye bir burs müjdesi daha! 10 ay 1000 TL ödenecek KYK'dan sonra öğrenciye bir burs müjdesi daha! 10 ay 1000 TL ödenecek Faizsiz kredi müjdesini duyan o bankaya koşuyor! Kimliğiyle gelen hemen çekecek Faizsiz kredi müjdesini duyan o bankaya koşuyor! Kimliğiyle gelen hemen çekecek Gram altında son fırsat geliyor mu! Uzman isimler son uyarıyı yaptı Gram altında son fırsat geliyor mu! Uzman isimler son uyarıyı yaptı Halkbank uzun vadeli rahat ödemeli kredi müjdesi verdi! Taksitler aylık değil, 3 ayda bir! Halkbank uzun vadeli rahat ödemeli kredi müjdesi verdi! Taksitler aylık değil, 3 ayda bir!