O tarihten sonra altın alanlar yaşadı! Sebebini duyanlar tekrar kuyumcuya koşacak

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ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜ GÜLÜYOR

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık olarak yüzde 1.36, dolar yüzde 0.63, Euro yüzde 1.11, gram altın yüzde 1.53 değer kazanmış oldu. BIST 100 endeksi en düşük 7.851.34, en yüksek 8.062.11 puanı gördü ve diğer haftaya göre yüzde 1.36 değer kazandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altın gram satış fiyatı haftalık olarak yüzde 1.53 artış gösterdi ve 1.858 TL oldu.





Cumhuriyet altını yüzde 1.49 değer kazandırarak 12 bin 483 TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz hafta sonu 3 bin 12 TL'ye yükselen çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 57 TL'ye yükseldi. Haftalık olarak ABD doları yüzde 0.63 değer kazandı ve 28.8800 TL'ye, Euro yüzde 1.11 değer kazancıyla 31.5290 TL'ye yükseldi. Yatırım fonları haftalık olarak yüzde 1.34, bireysel emeklilik fonları yüzde 1.32 değer kazanmış oldu. Yatırım fonları arasında yüzde 2.40 değer artışıyla en çok kazandıran Hisse Senedi oldu.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.