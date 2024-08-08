SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Hükümet tarafından emekli için yeni sosyal destek açıklaması geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Bu kapsamda emekliye 7 kalemde sosyal destek sağlanacağı belirtilirken, uygulamaya sokulan destekler ile alakalı gün gün yeni bilgilendirme ve onaylar sunuluyor. Sosyal devlet olma yolunda emin adımlarla hareket eden hükümet, özellikle de emekli kesime sağladığı destekler ile bunu ispatlamış bulunuyor. Emekliye fatura desteği, barınma desteği ve ulaşım desteği gibi bir çok bakanlıkla ortaklaşa çalışmalar yürütülürken, en dikkat çekeni ise SGK ile yapılan anlaşma kapsamında olan bu destek olarak gündeme çıkmış bulunuyor. Hanede tek bir emeklinin bile olması durumunda faydalanılabilecek olan kaplıca desteği ile alakalı bilgilendirme sunuldu. İşte detaylar...





SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN EMEKLİYE HİZMET

Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa başlatılan destek kapsamında kaplıca tedavisi görme şartlarını sağlayan her emekli, bu hizmetten bedava faydalanacak. Bu kapsamda eşi sigortalı olmasa bile destek vermek amacıyla tedaviye beraber gidebilecek. Böylece Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kaplıca tesislerinde belirli sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

SGK tarafından yapılan açıklama kapsamında kaplıca hizmetleri de artık bedava tedavi hizmetleri arasında yer alıyor. emeklilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamalarına destek sağlayan bu hizmetten faydalanmak için bazı şartlar ve istenen belgeler bulunuyor. Birçok sağlık sorununa iyi gelen doğal kaynak sularının yer aldığı kaplıcalardan, anlaşma sağlanan bölgelere gidilebilecek.

EMEKLİYE KAPLICA HİZMETİ

Emekliye sağlana bu sosyal destek kapsamında farklı minerallere sahip kaplıca sularında yapılan banyo tedavileri, Çamur Banyosu, İnhalasyon gibi hizmetler mevcut.

Bu destekten faydalanmak isteyen emekli en yakın SGK müdürlüğüne giderek istenen belgeleri sunması gerekmekte iken hastalığına dair sağlık kurulu raporu edinilmesi de büyük önem arz ediyor.