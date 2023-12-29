Kiracıları sevindiren haber geldi! 7000 TL'lik kira yardımı alabilirsiniz: Bu şartlara dikkat

Devlet tarafından çeşitli sosyal yardımlar tüm hızıyla sahiplerini bulmaya devam ederken özellikle kira yardımları ilgi odağı oldu. Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşlarına gelecek zamlarla orantılı olarak yardımlarda da büyük zam beklentisi oluştu. İstanbul'da kira yardımlarına önemli artış yapılırken kentsel dönüşüm projelerinde yer alan vatandaşlar için 3.500 TL olarak destek yeni düzenleme sonrasında 5.250 TL olarak açıklandı.

2024 senesinde İstanbul'da kira destek miktarlarının daha da artışıyla düşük gelirli hanelere ekonomik olarak destek sunuldu. Yaşam standartlarının yükseltilmesi üzerine kira yardımı özellikle ekonomik zorluk çekenlerin cebini rahatlattı.





2024 KİRA DESTEK YARDIMI

Kira yardım ödemelerine henüz zam yapılmazken 2024 yılı enflasyon oranlarına bağlı olarak kira yardımlarına zam beklentisi oluştu. Yakın zamanda hükümetten gelecek açıklama dört gözle bekleniyor.

Kira yardımı almak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken durumlar söz konusu olurken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yerel birimleri üzerinde çalışmalar başlatıldı. Başvuru süreci genellikle ilk 15 gün içinde sonuçlandırılmakta olup, başvuru için gerekli belgeler arasında kimlik, tapu, ikamet kaydı fotokopisi ve IBAN numarası gibi evraklar yer alıyor.

Kira yardım başvuruları e devlet üzerinden yapılırken bu durumda başvuru süreci daha hızlı ve kolay şekilde tamamlanır. e devlet şifresi olmayan vatandaşlar ise PTT üzerinden kolaylıkla temin edebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu süreçte destek ve yönlendirme yaparak önemli görev üstlenirken özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden aileler için önemli rahatlama oluşturuldu.