Kirada oturana bakanlık müjdesi! Hükümet okeyi çekti 4500 TL ödeniyor

Günümüzde haneye giren maaşın kişi başına düşen tutarının asgari ücretin 3'te birinden az olması durumu, dar gelirli olarak kabul ediliyor. Bu durumda olan vatandaşa devlet tarafından bir çok destek sağlanıyor. Artan ekonomik zorluklar da göz önünde bulunduğunda bu zorluklarla baş etmek durumunda kalan vatandaşlara özel olarak sunulan sosyal destekler bir hayli önem arz ediyor. Aile Bakanlığı aracılığı ile devlet tarafından sağlanan destekler merakla takip edilirken, özellikle de diğer bakanlıkların sunduğu ek hizmetlerde dikkat çekiyor.

Belli gelirin altında olan ve özellikle de kirada oturan hanelere özel olarak bir çok destek sağlanırken, Kahramanmaraş depremi sonrasında başlatılan kira yardımı konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak olarak başlattığı kira yardım programı, ihtiyaç sahibi aileler için umut ışığı oluyor. Son yıllarda gerek konut fiyatları gerekse de kira fiyatlarının hat safhada yükselmesinden mütevellit geçim sıkıntısı aetmaya devam ederken, tam da bu noktada hükümet tarafından sunulan kira desteği vatandaşın geçim sıkıntısına bir nebze de olsun hafifletiyor.





Kira Yardımı Programının Detayları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortaklaşa çalışmaları ile sunulan ve belli başlı şartları kapsayan kiracılara yönelik olarak başlatılan programda kiracılara aylık 3500, TL- 4500 TL arasında destek sağlanıyor. Başvuru kriterlerine göre, hane geliri belirlenen tutarın altında kalan, emekli, dul, yetim veya ölüm aylığı almayan kişilerin bu destek ödemelerine hak sahibi olacağı belirtilirken, başvuruların da e- Devlet üzerinden tamamlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

Kira desteğinden kimler faydalanacak



Bakanlık tarafından açıklanan kira desteğinden faydalanacak olan kişilerin, ekonomik olarak dez avantajlı kesim olduğu belirtilmiş bulunuyor. Özellikle de işsizler, herhangi bir geliri olmayanlar ile birlikte tek başına yaşayan bireyler için sunulan bu destek, kira ücretlerinin taşınması adına büyük önem arz edecek. Yapılan açıklamada bölgesel anlamda kira ttuarlarında değişkenlik göstereceği belirtilmiş bulunuyor. Destek tutarları İstanbul'da 5.500 TL'ye kadar yükselirken, diğer büyükşehirlerde 4.500 TL ve geri kalan şehirlerde 3.000 TL civarında ödeniyor





Hükümet tarafından bakanlıklar aracılığı ile sağlanan destek programları arasında yer alan özelliklede bu kira desteği sosyal eşitleme sağlanması adına büyük önem arz ediyor. Hane gelirinin ön planda olduğu bu destekler, toplumun dezavantajlı kesim ile maaşlı kesim arasındaki makasın azalmasını hedefliyor.