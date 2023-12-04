Kirada oturanlara umut ışığı! O tarihten sonra yüksek kira derdi tarihe karışıyor

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kira fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KİRA FİYATLARI BU TARİHTE DÜŞECEK

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan fahiş kira fiyatlarının kısa zaman içinde dengeleneceğini belirtti. Erkan açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Düşük enflasyon tek başına fiyat istikrarından daha fazla geniş anlamda bir istikrarı sağlıyor. Bu istikrardan taviz verme lüksümüz kalması. Enflasyon patikası gösterge olarak kabul görmediği oranda dezenflasyon maliyeti artar. Enflasyonun patika yakınında gerçekleşme amacından taviz verilmeyeceğini söylemek isterim. Enflasyon beklentileri de iyiye gitmeye başladı.





Fiyatlarda olumlu gelişmeler yaşanıyor. Otomobil, beyaz eşya, mobilya gibi ürünlerde fiyat indirimleri gelmeye başladı. Reeskont kredilerinin yüzde 75'i firmalara ek teminat maliyeti oluşturmadan verilmesini hedefliyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. Güçlendirilmiş YRAK ile cari dengeye katkı verip etkilerini kur ve fiyat istikrarında göreceğiz. Üretim kapasitesi artışını da hedefliyoruz. Kira dezenflasyonu 2024 senesi sonunda ve 2025 senesinde hissedilir hale gelecek. Enflasyon ana eğiliminde gerileme var. Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyon gerilemenin süreceğine işaret ediyor. Altın, döviz, gayrimenkul fiyatları üstündeki baskı kalkacak.'