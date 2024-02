Kırmızı et fiyatlarına altın ayarı! İsyan ettirecek bir zam daha geldi

2023 yılından bu yana en çok zamlanan rünler arasında yer alan kırmızı et fiyatları, geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde yüz zamlandı. 2 zamma maruz kalan et fiyatlarında son olarak yapılan zam vatandaşa isyan ettirirken, hanelere et girememesi vatandaş tarafından teplki toplamaya devamm ediyor. İlden ile hatta ilçeden ilçeye bile değişkenlik gösteren kıymanın fiyatı, en ucuz 490 TL'den satılıyor.

ET FİYATLARINA SON 15 GÜNDE ÇİFTE ZAM

Enflasyonun artışına bağlı olduğu tahmin edilen et fiyatlarındaki artışın temel sebebinin bu olmadığı açıklaması kasap ve üreticiler tarafından yapıldı. Kıyma kuşbaşı etin 500 TL'ye dauandığı şu günlerde kimi et ürünleri 1000 TL'nin üzerinde seyrettiği gözlemleniyor. İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi tarafından yapılan açıklamada son 15 günde iki zam uygulamasının devreye girdiği belirtilirken, önlem alınmaması durumunda fiyatların daha da yükseleceği ifade edildi.





ET FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Son hafta yapılan yüzde 6'lık zam ile 2 haftada toplam yüzde 15 lik zamma tabi tutulduğu açıklanan et fyatlarında kuzu eti fiyatlarına 80 TL civarında zam yapıldığı belirtildi. Dana eti kilosunda da 50 TL civarından bir artış yaşandığı hesaplandı. Et fiyatlarında yaşanan bu artışın temel sebebinin enflasyon olduğu vurgusuna istinaden bir çok sebebe de bağlı oldığu belirtildi. Artan üretim maliyetlerinin sebep olduğu bu artış besihaneleri de etkilediği biliniyor. Geçtiğimiz sene içerisinde yüzde 20- 30 civarında kesime gittiği vurgulanırken, eçen yıla göre 4,3 milyon baş azalmış durumda olduğu belirtildi.

Hayvan sayısında yaşanan mevcut azalmanın artı talep artışı ile birlikte fiyatlara yansıdığı belirtilirken, acil önlem alınmaması durumunda arz talep dengesinin giderek bozulacağı belirtildi.

