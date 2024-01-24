Kış boyu evi de cebi de sıcacık tutacak! 4500 TL devlet yardımı başvuruları açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal yardım programı başlattı.

Kış boyu evi de cebi de sıcacık tutacak! 4500 TL devlet yardımı başvuruları açıldı
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Milyonlarca dar gelirli aileye umut ışı olan devlet destek ödemelerinde doğalgaz desteği ve diğer destek ödemeleri için nasıl ve ne zaman başvuru yapılır? Detaylar haberimizde…

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DAR GELİRLİYE KIŞ AYLARINDA NEFES ALDIRACAK DEVLET DESTEĞİ: TOPLAMDA 4500 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal yardım programı başlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal yardım programı başlattı. Bu kapsamda kişi başına düşen hane geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlara doğalgaz ve elektrik tüketimine yönelik destek verilecek.

Promosyon kapsamında 3.500 TL'ye kadar doğalgaz desteği, 1000 TL'ye kadar elektrik faturası desteği ödenecek. Sosyal yardım yardımlarının tamamını alan vatandaşlar toplam 4.500 TL'ye kadar sosyal yardım alabiliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz ve elektrik faturası yardım başvurusunda bulunmak için e-Devlet üzerinden “Sosyal Yardım Başvurusu” bölümüne giriş yapmanız gerekmektedir. Başvuru yaparken sizden hanenizde yaşayan kişi sayısı, gelir durumu, ikamet yeri gibi bilgiler istenecektir.

Başvuru yoğunluğuna bağlı olarak başvurunuzun incelenip ödemenin yapılması birkaç hafta sürebilir.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Doğalgaz ve elektrik faturası yardımına başvurmak için şunları yapmanız gerekir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olmak

Kişi başına düşen hane geliri asgari ücretin üçte birinden az

DESTEĞİN FAYDALARI NELERDİR?

Doğalgaz ve elektrik faturası destekleri, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara kış aylarında temiz hava sağlanmasına yardımcı oluyor. Bu destek sayesinde vatandaşlar artan enerji maliyetlerini daha kolay karşılayabiliyor.

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