Kış gelmeden cebiniz adeta buz tutacak! Tüp fiyatlarındaki rekor artış patlayacak

Tüp fiyatlarına ay ay yeni güncellmeler gelmeye devam ediyor. Ülkegenelinde en az doğalgaz kadar kullanımına devam edilen ve özellikle doğalgazın ulaşmadığı bölgelerde yaşayan vatandaşlar için hayati bir konu olarak bilinen tüp fiyatları, artan enflasyon karşısında dik duramamış ve gün gün yükselişine devam etmiştir.

Güncel tüp fiyatları, enerji maliyetlerindeki artışlar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla yakından ilişkili olarak bilinirken, özellikle de 2024 senesinde arka arkaya gelen zamlar vatandaşın bütçesini olumsuz olarak etkilemiştir. Ürün ve hizmet zamları, kısa yoldan tüp fiyatlarını da etkilemeye devam etmektedir. Özellikle gıda ürünlerine yeni yıl akabinde yapılan zamlar, tüp fiyatlarında da artışa mahal verirken, ev ekonomisi de bu durumdan olumsuz olarak etkilenmeye devam etmektedir. Tüp fiyatlarındaki bu artış, arama motorlarında sıkça yapılan “2024 güncel tüp fiyatları” araştırmalarının da gösterdiği gibi, vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.





AYGAZ VE İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

Aygaz ve İpragaz, Türkiye’nin önde gelen tüp gaz sağlayıcı firmaları arasında yer almakta. En çok tercih edilen bu markaların farklı tüp boyutları ve kullanım amaçları için çeşitli seçenekler yer almakta. En son yapılan zamlar akabinde fiyatlar şu şekilde belirlenmiştir.

Aygaz’ın 2 kg’lık Mini Piknik Tüpü 138 TL, 12 kg’lık Tombul Ev Tüpü ve Valfli Uzun Ev Tüpü ise 718 TL olarak belirlenmiştir.

İpragaz ise 2 kg’lık Gri Piknik Tüpü için 135 TL, 12 kg’lık Ev Tüpü için 700 TL, 24 kg’lık Ticari Tüp için 1.400 TL ve 45 kg’lık Sanayi ve Propan Tüpü için sırasıyla 2.590 TL ve 2.810 TL den satılmaktadır.

Vatandaşın özellikle de mutfaklarında kullandıkları tüplerin fyatlarınd ayaşanan bu artış, mali dengeleri iyice bozmakta iken, özellikle kış aylarında ısınma ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda bir hayli yüksek meblağlara mahal vermektedir.