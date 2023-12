Kıyıda köşede TL'si olan bunu yapsın! Kaybetme şansı sıfır!

Altın ve döviz piyasalarında son dönemde yaşanan değer artışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eskişehirli kuyumcu esnafı Emre Öztürk, altının ekim ayından bu yana yüzde 12 oranında arttığını, altın ve yabancı para birimlerinde önümüzdeki haftalarda da aynı eğilimin devam etmesinin beklendiğini söyledi. Emre Öztürk, "Sağlam ve güvenli yatırımlara yönelik tavsiye isteyenlere özellikle altına yönelmelerini söylüyoruz." dedi.

Altın ve döviz piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren kuyumcu Emre Öztürk, şunları söyledi:

“Altının kasım ayında ekim ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 12 oranında arttığını söyleyebiliriz. Yani altına yatırım yapmak yine de kazançtır. Şu anda dolar ve euro sırasıyla %4 ve %5 artıyor. Özellikle Merkez Bankası yetkililerinin iki gün öncelikle Kasım ayında faiz artırmayacaklarını, özellikle Pazartesi günü ise düşüreceklerini açıkladıklarını söylediler.





Bu altın fiyatlarının yeniden yükselmesine neden olacaktır. Elbette önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarını takip etmemiz gerekecek ama fiyatların hızla yükselmesi yerine biraz daha istikrarlı olması gerekiyor. Çünkü onsun fiyatı 1.900 doların üzerine çıktı.”

Emre Öztürk, altının uzun vadeli yatırımlarda karlı bir seçenek olmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

Güvenli ve emniyetli yatırım konusunda tavsiye istiyorlarsa özellikle altını dikkate almalarını öneriyoruz. Altın uzun vadede her zaman getiri sağlayacaktır. Kasım ayında değer yüzde 12 arttı, döviz piyasası ise yüzde 4 azaldı. üzde 5 değer kazandı. Altın yatırımcılar için her zaman karlı bir para birimidir. Özellikle parasını bir köşede tutanlar varsa mutlaka ltına yatırım yapıp Castle'ı bekleyebilirler. Onlar her zaman altındır. Gram altına yatırım yapmanın artık biraz daha popüler olduğu söylenebilir. Çünkü özellikle Merkez Bankası'nın altın basımına ilişkin kararları piyasadaki emek payını artırıyor ve çeyreklik ve ata altının fiyatı biraz daha yükseliyor. Bu yüzden müşterilerimiz gram altındır. Bizlerde piyasayı yakından takip ederek elbette altın öneriyoruz”