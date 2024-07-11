Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kıyıdan köşeden para toplama zamanı! Banka yüzde 59 faiz ile kazanan oldu

Enflasyonun durdurulması adına TCMB tarafından faiz silahı kullanılırken son 2 ay haricinde yaklaşık bir sene boyunca alınan kararda politika faizleri yüzde 50’ye kadar ulaşmış bulunuyor. Politika faizinin arttırılması kredi ve kredi kartı faizlerini yakından ilgilendirirken mevduat faizleri de en çok etkilenen kalem olduğu biliniyor.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 18:10
Kıyıdan köşeden para toplama zamanı! Banka yüzde 59 faiz ile kazanan oldu

Enflasyonun durdurulması adına TCMB tarafından faiz silahı kullanılırken son 2 ay haricinde yaklaşık bir sene boyunca alınan kararda politika faizleri yüzde 50’ye kadar ulaşmış bulunuyor. Politika faizinin arttırılması kredi ve kredi kartı faizlerini yakından ilgilendirirken mevduat faizleri de en çok etkilenen kalem olduğu biliniyor. Öyle ki 2024 yılının en çok tercih edilen yatırım aracının mevduatlar olmasını sağlayan bu artışlarda balon patladığı iddia edilse de mevduatların, alınan karar doğrultusunda tekrar yükselişe geçtiği de belirtiliyor.

Mevduat hesapları 2024 yılının en çok tercih edilen yatırım araçları Arasında ilk sırada yer alıyor. Bu kapsamda yatırımını mevduat hesabında değerlendiren yatırımcı yüksek getiri imkanı sağlıyor. TCMB tarafından alınan politika faizi kararlarının yanı sıra Türk Lirası türünden finansman sağlamak adına işlem limitlerinin düşürülmesi kararının alınması da piyasadaki TL'nin likiditesini azaltacağı ve bu durumda da mevduat faizlerinin tekrardan yükselmeye başlayacağını gösteriyor.

zam

 Mevduat faizleri gerileyecek mi

Son 2 aydır düşüş eğiliminde olan mevduat faizleri geçtiğimiz gün TCMB tarafından atılan bir adım ile tekrardan yükselmeye başladı. Açıklama sonrasında faiz oranları 28 Haziran haftası itibariyle arttı ve oranlar %59,17'ye kadar yükseldi . En çok tercih edilen yatırım tutarı olan 100.000 TL'nin 32 günlük getirisi, yapılan açıklama sonrasında tekrardan araştırılmaya başlandı. Gerek en yüksek mevduat faizi veren banka araştırılıyorken gerekse de güncel olarak bankaların mevduat faizi oranları sorgusu da devam ediyor.

Işte 100.000 TL'si olan bir vatandaşın 32 günlük kazanacağı getiri banka banka hesaplaması. Akbank tarafından yapılan açıklamada %48 faiz oranına aylık getiri 3872 TL olarak hesaplandı. DenizBank faiz oranına %49'a çekerken aylık getiriyi de 3.952 TL'ye yükseltmiş bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda da müşteri çekmek adına pek çok kampanya düzenleyen Fiba banka %51 faiz oranına net getiriyi 4.114 TL olarak açıklarken, %47 oran veren Garanti Bankasına mevduatını yatıran bir yatırımcı 32 günlük 3.791 TL kazanıyor. ING Bank ise faiz oranını %52 yükselttiğini açıkladı. Bu kapsamda 4.194 TL 32 günlük net getiri imkanı sağlıyor. TEB tarafından düzenlenen kampanyada faiz oranı %53 olarak açıklanırken vade sonu 100.000 TL'nin getirisi 4.275 TL'ye ulaşıyor

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'ten başvuran anneler yaşadı! Tek sefere mahsus 13.000 TL anne yardımı verilecek

İki il arası 1 saat 20 dakika olacak! Saatler süren yolculuk dönemi sona erdi!

Belediyeye bekçi, temizlik personeli, şoför alımı! 18 yaş üzeri, KPSS şartı aranmıyor

Maaşlar artmasa da promosyonlar arttı! 21.000 TL promosyonu Yapı Kredi açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Sıvı yağdan zeytine hepsi indirimde! Tarım Kredi Market 11-12-13-14 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

e-Devlet'ten başvuran anneler yaşadı! Tek sefere mahsus 13.000 TL anne yardımı verilecek

Cumhurbaşkanından emeklilere 12.000 TL'lik jest! 81 ildeki tüm emekliler bayram edecek

Belediyeye bekçi, temizlik personeli, şoför alımı! 18 yaş üzeri, KPSS şartı aranmıyor

Kıyıdan köşeden para toplama zamanı! Banka yüzde 59 faiz ile kazanan oldu

İki il arası 1 saat 20 dakika olacak! Saatler süren yolculuk dönemi sona erdi!

İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve 3 banka duyurdu! Az önce bankaya koşturacak duyuru geldi

TEB'den borç kapatan 70.000 TL hızlı kredi! Eşten dosttan borç aramayı bitirecek

Maaşlar artmasa da promosyonlar arttı! 21.000 TL promosyonu Yapı Kredi açıkladı

El ve ayak nasırını 24 saatte geçiriyor! Keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

Yumuşatıcı 60 TL'den düştü! Şampuan 40 TL, Colgate 39 TL! BİM indirimin dibini sundu

En az lise mezunu olmak şart! KPSS puan şartsız devlet memuru alımına start verildi