Kıyıdan köşeden para toplama zamanı! Banka yüzde 59 faiz ile kazanan oldu

Enflasyonun durdurulması adına TCMB tarafından faiz silahı kullanılırken son 2 ay haricinde yaklaşık bir sene boyunca alınan kararda politika faizleri yüzde 50’ye kadar ulaşmış bulunuyor. Politika faizinin arttırılması kredi ve kredi kartı faizlerini yakından ilgilendirirken mevduat faizleri de en çok etkilenen kalem olduğu biliniyor. Öyle ki 2024 yılının en çok tercih edilen yatırım aracının mevduatlar olmasını sağlayan bu artışlarda balon patladığı iddia edilse de mevduatların, alınan karar doğrultusunda tekrar yükselişe geçtiği de belirtiliyor.

Mevduat hesapları 2024 yılının en çok tercih edilen yatırım araçları Arasında ilk sırada yer alıyor. Bu kapsamda yatırımını mevduat hesabında değerlendiren yatırımcı yüksek getiri imkanı sağlıyor. TCMB tarafından alınan politika faizi kararlarının yanı sıra Türk Lirası türünden finansman sağlamak adına işlem limitlerinin düşürülmesi kararının alınması da piyasadaki TL'nin likiditesini azaltacağı ve bu durumda da mevduat faizlerinin tekrardan yükselmeye başlayacağını gösteriyor.





Mevduat faizleri gerileyecek mi

Son 2 aydır düşüş eğiliminde olan mevduat faizleri geçtiğimiz gün TCMB tarafından atılan bir adım ile tekrardan yükselmeye başladı. Açıklama sonrasında faiz oranları 28 Haziran haftası itibariyle arttı ve oranlar %59,17'ye kadar yükseldi . En çok tercih edilen yatırım tutarı olan 100.000 TL'nin 32 günlük getirisi, yapılan açıklama sonrasında tekrardan araştırılmaya başlandı. Gerek en yüksek mevduat faizi veren banka araştırılıyorken gerekse de güncel olarak bankaların mevduat faizi oranları sorgusu da devam ediyor.

Işte 100.000 TL'si olan bir vatandaşın 32 günlük kazanacağı getiri banka banka hesaplaması. Akbank tarafından yapılan açıklamada %48 faiz oranına aylık getiri 3872 TL olarak hesaplandı. DenizBank faiz oranına %49'a çekerken aylık getiriyi de 3.952 TL'ye yükseltmiş bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda da müşteri çekmek adına pek çok kampanya düzenleyen Fiba banka %51 faiz oranına net getiriyi 4.114 TL olarak açıklarken, %47 oran veren Garanti Bankasına mevduatını yatıran bir yatırımcı 32 günlük 3.791 TL kazanıyor. ING Bank ise faiz oranını %52 yükselttiğini açıkladı. Bu kapsamda 4.194 TL 32 günlük net getiri imkanı sağlıyor. TEB tarafından düzenlenen kampanyada faiz oranı %53 olarak açıklanırken vade sonu 100.000 TL'nin getirisi 4.275 TL'ye ulaşıyor