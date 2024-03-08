Konut kredilerinde faiz depremi! Artık en az bu miktar ödenecek!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları sonucunda konut kredisi faiz oranlarında da değişiklik oldu. Yüksek faiz oranları nedeniyle krediye olan talep geçmişe göre azalsa da vatandaşların borç almaktan başka seçeneği yok.
ZİRAAT BANKASI
Faiz oranı: %3.89
Aylık taksit: 39.303,25 TL
Toplam Ödeme: 4.728.764 TL
ZİRAAT KATILIM
Kar payı oranı: %4,14
Aylık taksit: 41.720,81 TL
Toplam Ödeme: 5.017.062TL
VAKIF KATILIM
Kar Payı: %2,96
Aylık taksit: 30.521,25 TL
Toplam Ödeme: 3.674.554 TL
VAKIFBANK
Faiz oranı: %3,79
Aylık taksit: 38.341,58 TL
Toplam Ödeme: 4.616.989 TL
ŞEKERBANK
Faiz oranı: %4,72
Aylık taksit: 47.387,11 TL
Toplam Ödeme: 5.695.513 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz oranı: %3,18
Aylık taksit: 32.560,73 TL
Toplam Ödeme: 3.922.023 TL
ODEABANK
Faiz oranı: %4,99
Aylık taksit: 50.045,08 TL
Toplam Ödeme: 6.015.985 TL
KUVEYTTÜRK
Faiz oranı: %2,91
Aylık taksit: 30.061,85 TL
Toplam Ödeme: 3.9621.872 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: %4,09
Aylık taksit: 41.235,89 TL
Toplam Ödeme: 4.960.265 TL
INGBANK
Faiz oranı: %3,09
Aylık taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.821.877 TL
ICBC
Faiz oranı: %3,79
Aylık taksit: 38.341,58 TL
Toplam Ödeme: 4.616.989 TL
HSBC
Faiz oranı: %5,749
Aylık taksit: 54.990,144 TL
Toplam Ödeme: 69.611.776 TL
HALKBANK
Faiz oranı: %3,79
Aylık taksit: 38.341,58 TL
Toplam Ödeme: 4.618.549 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: %3,23
Aylık taksit: 33.028,07 TL
Toplam Ödeme: 3.982.928 TL
FİBABANKA
Faiz oranı: %5,41
Aylık taksit: 54.197,31 TL
Toplam Ödeme: 6.511.111 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: %3,22
Aylık taksit: 32.934,49 TL
Toplam Ödeme: 3.965.438 TL
AKBANK
Faiz oranı: 2,80
Aylık taksit:29.057,01 TL
Toplam Ödeme: 3.501.161 TL
ANADOLU BANK
Faiz oranı: %4,61
Aylık taksit: 46.307,743 TL
Toplam Ödeme: 5.566.010 TL
ALBARAKA
Faiz oranı: 2,95
Aylık taksit: 30.429,24 TL
Toplam Ödeme: 3.666.768 TL