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Konut kredilerinde faiz depremi! Artık en az bu miktar ödenecek!

Merkez Bankasının faiz kararları sonrasında konut kredilerinde faiz oranları değişti. Konut kredilerin faiz oranlarındaki değişiklik nedeniyle vatandaşlar borç almaktan başka çareleri yok! İşte ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 20:34
Konut kredilerinde faiz depremi! Artık en az bu miktar ödenecek!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları sonucunda konut kredisi faiz oranlarında da değişiklik oldu. Yüksek faiz oranları nedeniyle krediye olan talep geçmişe göre azalsa da vatandaşların borç almaktan başka seçeneği yok.

ziraat bankası

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: %3.89

Aylık taksit: 39.303,25 TL

Toplam Ödeme: 4.728.764 TL

ziraat katılım

ZİRAAT KATILIM

Kar payı oranı: %4,14

Aylık taksit: 41.720,81 TL

Toplam Ödeme: 5.017.062TL

vakıf katılım

VAKIF KATILIM

Kar Payı: %2,96

Aylık taksit: 30.521,25 TL

Toplam Ödeme: 3.674.554 TL

vakıfbank

VAKIFBANK

Faiz oranı: %3,79

Aylık taksit: 38.341,58 TL

Toplam Ödeme: 4.616.989 TL

şekerbank

ŞEKERBANK

Faiz oranı: %4,72

Aylık taksit: 47.387,11 TL

Toplam Ödeme: 5.695.513 TL

qnb finansbank

QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: %3,18

Aylık taksit: 32.560,73 TL

Toplam Ödeme: 3.922.023 TL

odeabnak

ODEABANK

Faiz oranı: %4,99

Aylık taksit: 50.045,08 TL

Toplam Ödeme: 6.015.985 TL

kuveyttürk

KUVEYTTÜRK

Faiz oranı: %2,91

Aylık taksit: 30.061,85 TL

Toplam Ödeme: 3.9621.872 TL

denizbank

DENİZBANK

Faiz oranı: %4,09

Aylık taksit: 41.235,89 TL

Toplam Ödeme: 4.960.265 TL

ıng bank

INGBANK

Faiz oranı: %3,09

Aylık taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.821.877 TL

ıcbc

ICBC

Faiz oranı: %3,79

Aylık taksit: 38.341,58 TL

Toplam Ödeme: 4.616.989 TL

hsbc

HSBC

Faiz oranı: %5,749

Aylık taksit: 54.990,144 TL

Toplam Ödeme: 69.611.776 TL

halkbank

HALKBANK

Faiz oranı: %3,79

Aylık taksit: 38.341,58 TL

Toplam Ödeme: 4.618.549 TL

garanti bbva

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %3,23

Aylık taksit: 33.028,07 TL

Toplam Ödeme: 3.982.928 TL

fibabanka

FİBABANKA

Faiz oranı: %5,41

Aylık taksit: 54.197,31 TL

Toplam Ödeme: 6.511.111 TL

alternatif bank

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: %3,22

Aylık taksit: 32.934,49 TL

Toplam Ödeme: 3.965.438 TL

akbank

AKBANK

Faiz oranı: 2,80

Aylık taksit:29.057,01 TL

Toplam Ödeme: 3.501.161 TL

anadolu bank

ANADOLU BANK

Faiz oranı: %4,61

Aylık taksit: 46.307,743 TL

Toplam Ödeme: 5.566.010 TL

albaraka

ALBARAKA

Faiz oranı: 2,95

Aylık taksit: 30.429,24 TL

Toplam Ödeme: 3.666.768 TL

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