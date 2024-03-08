Konut kredilerinde faiz depremi! Artık en az bu miktar ödenecek!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları sonucunda konut kredisi faiz oranlarında da değişiklik oldu. Yüksek faiz oranları nedeniyle krediye olan talep geçmişe göre azalsa da vatandaşların borç almaktan başka seçeneği yok.





ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: %3.89

Aylık taksit: 39.303,25 TL

Toplam Ödeme: 4.728.764 TL





ZİRAAT KATILIM

Kar payı oranı: %4,14

Aylık taksit: 41.720,81 TL

Toplam Ödeme: 5.017.062TL





VAKIF KATILIM

Kar Payı: %2,96

Aylık taksit: 30.521,25 TL

Toplam Ödeme: 3.674.554 TL





VAKIFBANK

Faiz oranı: %3,79

Aylık taksit: 38.341,58 TL

Toplam Ödeme: 4.616.989 TL





ŞEKERBANK

Faiz oranı: %4,72

Aylık taksit: 47.387,11 TL

Toplam Ödeme: 5.695.513 TL





QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: %3,18

Aylık taksit: 32.560,73 TL

Toplam Ödeme: 3.922.023 TL





ODEABANK

Faiz oranı: %4,99

Aylık taksit: 50.045,08 TL

Toplam Ödeme: 6.015.985 TL





KUVEYTTÜRK

Faiz oranı: %2,91

Aylık taksit: 30.061,85 TL

Toplam Ödeme: 3.9621.872 TL





DENİZBANK

Faiz oranı: %4,09

Aylık taksit: 41.235,89 TL

Toplam Ödeme: 4.960.265 TL





INGBANK

Faiz oranı: %3,09

Aylık taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.821.877 TL





ICBC

Faiz oranı: %3,79

Aylık taksit: 38.341,58 TL

Toplam Ödeme: 4.616.989 TL





HSBC

Faiz oranı: %5,749

Aylık taksit: 54.990,144 TL

Toplam Ödeme: 69.611.776 TL





HALKBANK

Faiz oranı: %3,79

Aylık taksit: 38.341,58 TL

Toplam Ödeme: 4.618.549 TL





GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %3,23

Aylık taksit: 33.028,07 TL

Toplam Ödeme: 3.982.928 TL





FİBABANKA

Faiz oranı: %5,41

Aylık taksit: 54.197,31 TL

Toplam Ödeme: 6.511.111 TL





ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: %3,22

Aylık taksit: 32.934,49 TL

Toplam Ödeme: 3.965.438 TL





AKBANK

Faiz oranı: 2,80

Aylık taksit:29.057,01 TL

Toplam Ödeme: 3.501.161 TL





ANADOLU BANK

Faiz oranı: %4,61

Aylık taksit: 46.307,743 TL

Toplam Ödeme: 5.566.010 TL





ALBARAKA

Faiz oranı: 2,95

Aylık taksit: 30.429,24 TL

Toplam Ödeme: 3.666.768 TL