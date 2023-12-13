Konut kredisi faizleri: 2 milyon TL'nin aylık geri ödeme taksiti ne kadar, kaç TL? 

Konut kredisi faiz oranları belli oldu! Aylık konut kredisi için bu taksit ödemesi yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ VE AYLIK TAKSİT TUTARLARI

Son birkaç senedir Türkiye'de komut fiyatları fahiş şekilde artmaya devam ederken vatandaşlar bankaların konut kredisi kampanyalarını da yakından takip ediyor. Ziraat Bankası müşterilerine özel konut kredisi vermeye devam ediyor ancak faizler genel olarak bütün bankalarda yüksek şekilde devam ediyor.





Güncel olarak Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faizi yüzde 4.14, taşıt kredisi faizi yüzde 4.05, konut kredisi faizi yüzde 3.89 olarak belirlendi. Ziraat Bankası konut kredisi için 2 milyon TL ödeme alırsanız 120 ay vade süresi veriliyor ve aylık taksit tutarı 78.606.51 TL oluyor. Senelik maliyet oranı ise yüzde 58.668 olarak belirleniyor.