Konut sahibi olmak isteyenlere özel konut kredisi kampanyası! 700 TL ücreti var

Yeni konut kredisi kampanyası başladı! Ödemeler bu kadar olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ KAMPANYASI BAŞLADI

Son birkaç senedir hem kiralık konut hem satılık konut fiyatları günden güne artmaya devam ederken konut sahibi olmak isteyenler bankaların konut kredilerini araştırmaya devam ediyor. Bankalar da müşterilerine özel konut kredisi kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre yeni bir konut kredisi kampanyası başladı. Bankanın konut kredisi kampanyasında 100 bin TL kredi 120 ay vadeli olarak müşterilere sunulacak. 100 bin TL 120 ay vadeli konut kredisinde yüzde 3.20 faiz oranı uygulanacak ve aylık faiz tutarı 3.274.75 TL olacak. Toplam geri ödeme tutarı 402 bin 61 TL olurken toplam uygulanan faiz tutarı 292.970.67 TL olarak hesaplanacak.





Senelik maliyet oranı yüzde 51.94 olan krediden 500 TL tahsis ücreti alınacak ve ortalama ekspertiz ücreti de 7 bin 891 TL olarak belirlenecek. Kredinin ipotek ücreti ise 700 TL olarak hesaplanıyor. Konut kredisinden faydalanmak istiyorsanız gelir durumunuzun kredinin geri ödenmesine uygun olması gerekiyor. Aynı zamanda başvuru yapacak müşterilerin kredi notunun da kredi çekmeye uygun olması gerekiyor. Başvurularınızı banka şubelerine kimlik kartınız ve gelir belgenizle yapabileceksiniz. Serbest meslek sahibiyseniz vergi levhası fotokopisi de bankaya sunulmalıdır. Banka müşterisinden gerekli görürse ek belge talep edebilir. Başvuru yaparken kredi başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız gerekiyor. Bankadaki durumunuzun etkilenmesi için ödemelerinizi her ay düzenli şekilde yapmanız gerekiyor. Eğer ödemelerde aksaklık ve gecikme olursa kişinin borcuna faiz oranı işler, uzun süre ödeme yapmazsanız icra takibi başlar. Bu sebeple geri öderken sorun yaşamamak için gelirinize uygun şekilde kredi başvurusu yapmanız önerilir.