Kredi çekecekler o tarihe kadar yaptınız yaptınız! Resmi Gazete'de onaylandı: Musluklar kapanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sıkı para politikalarının korunması adına yeni yeni önlemler alınmaya başladığı ve bu önlemlerin uygulanması konusunda onay verildiği belirtildi. Özellikle de son iki senedir yükselen enflasyon endişesini yatıştırmak ve ortadan kaldırmak adına TCMB yeni bir dizi sıkılaştırma kararı aldıklarını duyurdu. Resmi Gazete'de onay verildiği açıklanan duyuruda TL ticari ve ihtiyaç kredilerinde aylık büyüme sınırlarını düşürüldüğü yer alıyor. Bu kapsamda Kredi büyümesi sınırlarının düşürülmesi ile enflasyon rakamlarının olası düşüş senaryoları da kurulmuş bulunuyor.

TCMB tarafından alınan karara göre ticari krediler için aylık büyüme sınırı 2.5'tan 2'ye düşürülmüş bulunuyor. Öte yandan taşıt kredilerinde %2'lik sınır sabit olarak korunurken, ihtiyaç kredilerinde ise büyüme sınırı %3'ten %2'ye indirildiği açıklanmış bulunuyor. Alınan bu kararlar doğrultusunda bankalara kredi musluklarını kısacağı tahmin edilirken, piyasadaki para arzının da kontrol altına alınabileceği belirtilmiş bulunuyor.





Kredi büyüme sınırlarına ek zorunlu karşılık çalışmaları devam

Resmi Gazete'de yer alan bilgilerde Kredi büyüme sınırlarına ek olarak Kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi şeklinde çalışmaların da devam ettiği belirtilmiş bulunuyor. Alınan bu önlemler doğrultusunda bankaların kredi verme kapasiteleri azalacak iken para arzının da bu şekilde kontrol altına alınmasını sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Sıkılaştırma adımlarının yanı sıra parasal aktarım mekanizması konusunda da hedeflerini belirleyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranları ve bütün para politikası araçları kullanımı dahilinde enflasyonla mücadele etmeye devam edileceği de belirtildi. TCMB enflasyonla mücadelede kararlılığını bu sayede göstermiş oluyor.

Önümüzdeki dönemde enflasyondaki Yükseliş trendinin tersine dönmesi adına alınan kararlar fiyat istikrarını da ortalama düzeye getirmesi bekleniyor. Şubat ayı TCMB para politikası Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda politika duruşunun sıkılaştırılacağı belirtilmişti. Artan enflasyon endişesini en aza indirgeneceği konusunda çalışmaların devam edileceği de belirtilmişti