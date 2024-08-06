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Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Ağustos’un ikinci haftasına girdiğimiz şu günlerde bankaların Ağustos ayı kredi faizleri merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:09
Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Geçtiğimiz sene Haziran ayında TL’nin değer kazanması ve KKM’lerden çıkışın arttırılması adına TCMB tarafından alınan politika faizi artırım kararı Mart ayına kadar süregelmiş ve akabinde de durağan olarak seyretmeye başlamıştı. Bu durum kredi ve kredi faizlerini oldukça yükselmesine mahal verirken, getirilerin yükselmesi ile mevduat hesapları ilgi odağı olmaya başlamıştı. Geçtiğimiz sene başında yüzde 2 civarında seyreden kredi faiz oranları bu artışlar sonrasında yüzde 5 oranın üzerine çıkabilmekte iken, banka banka faiz oranları tablosu kredi ihtiyacı olan vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Hal bu iken bankalar da ay ay sundukları kampanyaları arasına düşük faizli kredi kampanyalarını da dahil ediliyor. Ağustos’un ikinci haftasına girdiğimiz şu günlerde bankaların Ağustos ayı kredi faizleri merak ediliyor.

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Günümüzde kredi kullanmanın maliyeti giderek artış gösteriyor. Bu artış özellikle de kredi kullanma ihtiyacı oluşan bireylerin geri ödemelerini önemli ölçüde etkiliyor. Kredi çekmek isteyenlerin çeşitli bankalar tarafından sunulan kampanya ve faiz oranlarını karşılaştırarak karar verdiği şu günlerde bankalar da çeşitli kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Bankaların sunduğu ihtiyaç kredileri arasında yer alan faiz oranları, kredi kullanan müşterinin bütçesini kredi geri ödemesine göre ayarlamasına mahal veriyor. TCMB tarafından alınan politika faizi artırım kararları akabinde yüzde 5 üzerinde kadar çıkan faizler, son zamanlarda ortalama 4 seviyesinde bulunuyor. Bankaların 100.000 TL kredi kullanımlarında belirlediği faiz oranı yüzde 3 ila 5 arasında değişkenlik gösteriyor. Ağustos ayında o üç banka kredi faizlerini ortalamanın altında tutarak, müşteri kazanmak ve hizmet satmak konusunda öncülük ediyor.

TEB’in Hoş Geldin Kampanyası

Yeni müşteri odaklı olarak TEB tarafından başlatılan hoşgeldin kredisi kampanyasında belirlenen faiz oranı %3,85 olarak açıklanırken, 100,000 TL kredi kullanan müşteri aylık 11.285,72 TL ödüyor.

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İNG ertelemeli kredi

TEB’in akabinde dikkat çeken diğer bir banka ING Bank olarak bilinirken, 3 ay ertelemeli olarak sunulan kredi kampanyasında yüzde 4,19 faiz ile 100,000 TL’nin geri ödemesi 11.568,75 TL’ye tekabül ediyor.

Yapı Kredi Bankası Kredi Kampanyası

Yukarıdaki 2 bankayı takip eden Yapı Kredi kampanyasında ise 3 ay ertelemeli olarak yüzde 4,39 faiz oranı sunuluyor. Bu faiz oranında aylık ödeme 11.736,85 TL’ye denk geliyor.

Bankaların sunduğu kredi faiz oranları değişkenlik göstermekte iken, kredi kullanmadan önce bankaların kişisel olarak belirlediği faiz oranlarını araştırmak gerekiyor.

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