Kredi faizlerinde rekor artış: Tüketici kredilerinde faiz oranları tarihi zirvede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, kredi faizlerinde rekor bir artış yaşandı. Tüketici kredilerinde faiz oranları, geçen haftaya göre 13 puan artarak yüzde 76'ya yükseldi. Bu, yıl başından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Haftalık verilere göre, tüketici kredilerinde faiz oranları tarihi zirveye ulaştı. TCMB'nin istatistiklerine göre, tüketici kredileri miktarında bir önceki haftaya göre azalış yaşanmasına rağmen, faiz oranlarında belirgin bir artış gözlendi. Önceki hafta yüzde 63,36 olan faiz oranı, bu hafta yüzde 76'ya çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Mevduat faizlerinde de artış yaşandı. Bankacılık sektörünün toplam mevduat miktarı artarak 15 trilyon 935 milyar 631 milyon 866 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde Türk Lirası mevduat faiz oranları yüzde 53,63'ten yüzde 55,7'ye, ticari kredi faizleri ise yüzde 55,76'dan yüzde 58,5'e yükseldi.

İhtiyaç kredi faiz oranlarında da büyük bir artış kaydedildi. 8 Mart haftasında yüzde 63,36 olan faiz oranı, 15 Mart haftasında yüzde 76'ya çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan, toplam yabancı para mevduatı geçen hafta 215 milyar 313 milyon dolar olarak kaydedildi. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise 12 trilyon 213 milyar 953 milyon 509 bin liraya ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,67'lik bir artış gösterdi