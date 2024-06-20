Kredi faizlerine bayram ayarı! 100.000 TL’nin geri ödemesi şaştı kaldı

Bankalar tarafından başlatılan bayram kredisi kampanyalarının sona ermesi akabinde bayram tatilinde maddi olarak açılan ve tatil dönüşü borçlarını bir araya toplamak isteyen vatandaş, kendisine sunulan kredi kampanyalarını şimdiden araştırmaya başlamış bulunuyor. Hal bu iken bankalar tarafından da bir çok kampanya açıklaması yapılmış ve tercih de müşteriye bırakılmış bulunuyor. Artan ürün ve hizmet zamları sebebiyle giderler gelirleri karşılayamayacak duruma gelen vatandaş, bankaların sunduğu fırsatları yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen ise kredi kampanyaları olurken, bu kapsamda bankalar tarafından sunulan faizlerde tercih edilebilmek adına düştükçe düşüyor.





Acil nakit ihtiyacı olan birey, bankaların sunduğu kampanyalar kapsamında en düşük faiz imkanı sunan bankayı merakla araştırıyor. Bankalar da hal bu iken ay ay düzenledikleri kampanyalarına yenisini ekliyor. Ancak bankalar tarafından sunulan kampanyalar BDDK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde ödeniyor. Bu kapsamda vade sayısı kredinin tutarına göre değişkenlik gösteriyor. 100.000 TL ve üzeri kredi kullanımlarında, maksimum 12 ay vade imkanı sağlanıyor.

100.000 TL İÇİN FAİZ ORANLARI

ING Bank tarafından bir süredir devam eden turuncu hesap kampanyası ortalamanın çok altında kredi imkanı sağlıyor. İNG Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 3,59 olarak açıklanmış bulunuyor. Aynı orana yakın olarak TEB ihtiyaç kredisi kampanyasında yüzde 3,89 faiz imkanı sağlıyor. Garanti ve Fİnansbank tarafından belirlenen kampanya kapsamında faiz oranı yüzde 4,39 olarak şekillenirken, tutarlar bankanın faiz oranına göre değişkenlik gösterebiliyor Müşterinin gelirine ve kredi puanına göre şekillenen faiz oranları da mevcut.

Kredi ihtiyacı olan vatandaş bu kapsamda en net faiz oranını en yakın banka şubesine giderek öğrenebileceği gibi, mobil uygulama ya da web adresi üzerinden de tamamlayabiliyor.