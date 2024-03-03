Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık bu kadar limit kullanabilecekler

Son dakika haberiyle birlikte, kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2024 yılının ilk çeyreğine dair enflasyon raporunda yapılan açıklamalar ve Bakan Mehmet Şimşek liderliğindeki çalışmaların ardından, kredi kartı limitlerinde düşüş yaşanacak.

Uzun süren yeni ekonomi politikalarına rağmen tüketici talebinin hala yüksek olması ve kredi kartları üzerinden yapılan harcamaların ciddi boyutlara ulaşması, alınacak yeni tedbirleri gündeme getirdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın konuşmasında belirttiği üzere, kredi kartlarına yönelik kısıtlamaların artmasıyla ilgili sinyaller verildi.

Bakan Mehmet Şimşek'in koordinasyonuyla devam eden çalışmaların sonucunda bir dizi kısıtlamanın gündeme geldiği belirtiliyor. İşte, kredi kartı kullanıcılarını etkileyecek 7 önemli kısıtlama:





Karta Taksit Uygulaması Kaldırılabilir: Artık kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerde taksit uygulaması sona erebilir.

Asgari Ödeme Tutarları Artırılabilir: Kart sahiplerinin ödemekle yükümlü oldukları asgari tutarlar yükselebilir.

Kart Limiti Düşürülebilir: Birçok vatandaşın kredi kartı limitleri azaltılacak.

Kredi Kartı Faiz Oranları Artırılabilir: Kredi kartı kullanımının maliyeti artabilir.

Ödeme Alışkanlıkları Zayıf Olanlara Ek Önlemler: Ödeme güçlüğü çeken kart sahiplerine ek önlemler getirilebilir.

Yüksek Limitli Harcamalara Kısıtlama: Yüksek limitli harcamalara sınırlama getirilebilir.

Lüks Tüketime Dayalı Harcamalara Limit: Kredi kartı harcamalarında lüks tüketime yönelik sınırlamalar getirilebilir.

Bu düzenlemelerin en dikkat çeken yanı ise tüm kredi kartı sahiplerinin limitlerinin genel olarak azaltılacak olmasıdır. Bu adımın enflasyon üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.