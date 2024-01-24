Kredi kartı kullanıcılarına müjde! Banka 9 bin 700 lira iade ediyor

Özellikle de yeni yıl zamları etkisini göstermeye devam ederken, zamlar karşısında maaşı eriyen vatandaş bankaların sunduğu kampanyalarda çareyi arayabiliyor. Bankalar tarafından sağlanan kredi kampanyalarının yanı sıra, yapılan alışverişlere geri ödeme imkanı dikkat çekiyor. Gerek yeni müşteri kazanmak gerekse de müşterisinin memnuniyetini arttırmak adına bankalar tarafından açıklanan kampanya sayısı gün gün artarak devam ediyor. Özellikle de firmalar ile anlaşan bankalar, müşterisine belirli bir alışveriş karşılığında destek sağlayabiliyor. Bu destekler yapılan alışverişlerin bir miktarının geri ödemesi olarak sunulabiliyor.





AKBANK GERİ ÖDEME KAMPANYASI

Akbank'ta düzenlediği kampanyaları ile oldukça dikkat çekiyor. Akbank'ın Juzdan uygulamasının kullanımını arttırmak amacıyla başlattığı kampanyasında bankanın kendi kredi kartı müşterisine özel 9 bin 700 liraya varan geri ödeme sağlanıyor. Öte yandan kampanya kapsamında yüzde 20'ye varan indirim fırsatları ile birlikte daha fazla mil puan kazanma imkanı da sağlanıyor.

Axess ve Wings kart sahiplerini yakından ilgilendiren kampanyada eğitim için harcanan bin lira ile 600 bin lira arasındaki harcamalara artı taksit imkanı sağlıyor. En dikkat çeken Akbank kredi kartı kampanyasında ise 50.000 TL üzerindeki harcamalara 500 lira ve 250 bin lira üzerindeki eğitim harcamalarına ise bin lira geri ödeme imkanı sağlıyor. Öte yandan mil para kampanyasında da 150 bin mil puan kazanma imkanı sağlanabilmektedir.