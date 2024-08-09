Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Vatandaşın cebinde nakit kalmadığı son zamanlarda kredi kartı kullanımları artmaya başlarken, kullanımların vatandaşın maddiyatını olumsuz etkilememesi adına BDDK tarafından bir çok kural alındı. Limit sınırlaması, faiz artışı, taksit düşürülmesi gibi faktörler kredi kartı kullanımını azaltırken, bankalar tarafından müşterilere özel olarak hazırlanan kampanyalara yönelim artmaya başladı. Bankalar özellikle de yeni müşterilerine sağladığı kampanyaları ile müşteri sayısını azaltmayı hedefliyor. İş Bankası da müşteri portföyünü arttırmak ve kredi kartı hizmeti satmak adına bir çok kampanya düzenlemeye devam ediyor. İş Bankası Ağustos ayı kampanyaları ile oldukça dikkat çekiyor. Özellikle de yeni müşyterilerine sağlana kredi kartı kampanyasında sağlanan kazanç cepleri dolduracağa benziyor.

İŞ BAKASI YENİ MÜŞTERİ KAMPANYASI

31 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya kapsamında, dijital kullanım ile ilk alışverişini yapan müşteriler 250 TL MaxiPuan kazanabilecek. Ayrıca, mobil temassız ödemeler veya TR karekod işlemleri üzerinden toplam 600 TL’ye varan ekstra MaxiPuan kazanma fırsatı da sunuluyor. Her iki harcama kapsamında toplamda 850 TL’ye kadar geri iade fırsatı sunulacağı banka tarafındna açıklanmış bulunuyor.





DİJİTALLİĞE YÖNELİM ARTIŞI SAĞLANIYOR

İş Bankası tarafından alınan karar doğrultusunda dijital dünyaya dönüşümğn başladığı şu günlerde dönüşüme destek sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Kredi kartını dijital ortamda kullanmayı tercih eden müşteriler, fiziksel kart almak yerine çevreye duyarlı bir seçenek sunarak geri iade fırsatına sahip oluyor. Android işletim sistemli ve NFC özellikli cihazlarla mobil temassız ödemeler ya da TR karekod (QR) yöntemi ile yapılan işlemler üzerinden MaxiPuan kazanmak mümkün oluyor.





BAnka tarafından yapılan açıklamada kampanya koşulları ve başvuru şekilleri de açıklanmış bulunuyor. Kampanyadan yararlanmak için İşCep uygulaması veya şubeler aracılığıyla kredi kartı başvurusu yapılması gerekli iken dijital kart aracılığı ile çevre dostu alışveriş yapılması durumunda kampanyadan faydalanılabiliniyor. Ağustos ayı kampanyası olarak başlatılan bu kampanya ay sonunda sona erceği bilgisi de yer alıyor. Kampanya kapsamında 250 TL MaxiPuan hemen hesabınıza yüklenecek ve yapacağınız mobil ödemelerle 600 TL'ye varan ek MaxiPuan kazanma fırsatı bulacaksınız.